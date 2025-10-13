Mi cuenta

Oleiros

Los Bomberos de Oleiros sofocan un fuego en un garaje de Maianca

Noelia Díaz
Noelia Díaz
13/10/2025 18:18
Garaje incendio Maianca Oleiros
Garaje incendio Maianca Oleiros
SEM Oleiros

Los Bomberos de Oleiros acudieron este lunes a un garaje de la calle Illa do Portelo, en la parroquia de Maianca, donde se declaró un incendio. El suceso tuvo lugar en torno a las 14.30 horas y hasta el lugar se desplazó la dotación de guardia, a bordo de dos vehículos. 

A su llegada, los efectivos comprobaron que el espacio anexo a la vivienda estaba envuelto completamente en llamas y que varios particulares se afanaban en apagarlas con mangueras de jardín. Su aportación sirvió para frenar la propagación del fuego hacia el interior de la vivienda, explica el Servicio de Emergencias Municipal (SEM) de Oleiros, quien añade que fue entonces cuando los Bomberos aseguraron la zona y desalojaron a los colaboradores para iniciar la extinción del incendio.

Con apoyo de la cámara térmica se consiguió el enfriamiento de los focos más intensos y la ventilación forzada de la bodega. Además, se realizó el aislamiento eléctrico de la vivienda y se saneó una puerta de madera y el tejado del alpendre, debido al riesgo de caída de tejas.

