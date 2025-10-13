El BNG lleva al Parlamento la "escandalosa" falta de plazas en las Galiñas Azuis de Oleiros

Escuela Infantil Galiña Azul Cedida

Las escuelas infantiles Galiña Azul del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar abren varios plazos de matrícula extraordinarios a lo largo del año, y el pasado viernes publicaron las listas definitivas de admitidos de septiembre. En estas listas el número de niños que se quedan sin plaza es muy alto, tal y como ha denunciado el BNG en diversas ocasiones. En concreto, hay 64 menores que quedan en lista de espera en todo el municipio, 31 de ellos de 0 a 1 año, cuando los grupos de esta edad tienen un máximo de 8 niños y niñas.

Oleiros cuenta con dos escuelas infantiles privadas, cuya inscripción actualmente está subvencionada por el gobierno gallego, y ambas tienen prácticamente todas las plazas agotadas desde hace meses (solo quedan plazas libres en los horarios menos demandados y, por lo tanto, no sirven para cubrir las necesidades de conciliación de las familias).

El BNG de Oleiros lleva años reclamando la construcción de una quinta escuela infantil, para acompañar las previsiones de crecimiento demográfico, y la realidad demuestra que, incluso si se comenzasen ahora las negociaciones entre el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia para crear esta escuela, llegarían tarde para cubrir las necesidades de las familias. Las escuelas infantiles son un servicio fundamental para facilitar la conciliación, por lo que el BNG considera que, atendiendo a la distribución geográfica del municipio, sería necesario crear una nueva escuela en la parroquia de Nós.

El gobierno gallego subvenciona la inscripción en escuelas infantiles privadas, a pesar de haber rechazado en 2024 una importante cantidad de fondos europeos que permitirían crear más de 3.000 plazas en escuelas infantiles en todo el país.

El BNG considera imprescindible que el gobierno planifique todos los servicios, especialmente los más fundamentales como este para la conciliación, de acuerdo con la evolución demográfica. Es bien conocido el crecimiento que está viviendo Oleiros en los últimos años, por lo que se hace imprescindible que el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia se pongan a trabajar para actualizar la dotación de plazas públicas de educación infantil, tal y como lleva reclamando el BNG desde hace años. El Bloque Nacionalista Galego volverá a registrar peticiones en ambas instituciones en este sentido.