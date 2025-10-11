La Sinfónica actuará por primera vez en Oleiros el jueves 16

Dima Slobodeniouk CEDIDA

La Orquesta Sinfónica de Galicia actuará por primera vez en el Ayuntamiento de Oleiros el próximo jueves, día 16. Será en el auditorio Gabriel García Márquez de Mera a las 19.30 horas y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

La OSG estará dirigida por Dima Slobodeniouk, exdirector de la formación y colaborador habitual de las principales orquestas del mundo, entre ellas la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Londres, la Sinfónica de Viena, la Tonhalle-Orchester de Zúrich y la NHK Symphony Orchestra.

Proximamente regresará a EEUU para dirigir a la Filarmónica de Nueva York, además de a las Sinfónicas de Boston, Pittsburgh, San Francisco y Houston, y debutará con la Sinfónica de St. Louis. Dirigirá también a la Sinfónica de Viena en un programa con la Sinfonía num. 9 de Beethoven para los conciertos de Nochevieja y volverá a abordar esta obra con la Sinfónica de Boston para cerrar la temporada 2025/26.

La OSG ofrecerá conciertos solidarios en diferentes puntos de A Coruña Más información

Esta actuación de la OSG en Mera obedece a una nueva estrategia desde la gerencia del Consorcio para la Promoción de la Música, dirigido por Juan Antonio Cuéllar. "Ahí necesitamos el apoyo de la Xunta para que, realmente, coincidamos en las estrategias de desarrollo que tiene planteadas la Xunta para el impulso regional, de tal manera que los municipios acojan conciertos tanto de la OSG como de grupos de la OSG, podemos inclusive dividir la orquesta en dos orquestas más pequeñas, haciendo repertorio clásico, que no requiere tantos músicos, y hacer dos circuitos simultáneos en una misma semana, llegándole a la vez a un mayor número de municipios", expresó recientemente en una entrevista concedida a El Ideal Gallego.