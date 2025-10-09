Mi cuenta

Oleiros

Un hombre acepta dos años de prisión por violar a una mujer en Oleiros

Ep
09/10/2025 12:11
Audiencia Provincial de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego

Un hombre acusado de un delito de violación sobre una mujer en el domicilio de una amiga común, en octubre de 2022, en el municipio coruñés de Oleiros ha aceptado una pena de dos años de prisión.

Lo ha hecho tras un acuerdo entre el Ministerio Fiscal, la defensa y la acusación particular en el juicio previsto para este jueves, día 9, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Se ha producido tras reconocer los hechos el procesado y acordarse una rebaja de la condena al incluir la atenuante de intoxicación por alcohol y reparación del daño por haber abonado a la víctima 35.000 euros.

Además de la pena de cárcel, se le ha impuesto al acusado dos años y seis meses de libertad vigilada, así como la prohibición de aproximarse a la mujer a una distancia menor de 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas en un plazo de cinco años.

