El Ayuntamiento de Oleiros apoya la caminata por una enseñanza pública de calidad convocada por el AMPA del CEIP Valle Inclán de Perillo

Concentración ante el CEIP Valle Inclán

La Asociación de Madres y Padres del colegio Valle Inclán de Perillo convoca una caminata con el fin de reivindicar una enseñanza pública y de calidad para nuestras niñas y niños. La caminata está prevista para el domingo 12 de octubre a las 12:00 horas.

Desde el AMPA Valle Inclán se convoca a toda la comunidad educativa a participar este domingo 12 de octubre a las 12:00 h en la Caminata por una enseñanza pública de calidad, una marcha reivindicativa que saldrá del Monumento a los Abuelos (Parque José Martí), pasará por la rotonda del Che y finalizará en el CEIP Ramón María del Valle Inclán.

El Ayuntamiento de Oleiros manifiesta abiertamente su total apoyo a las reivindicaciones de las AMPAs del municipio en relación con la consecución de mejores servicios educativos públicos y de calidad para todos los niños y niñas.

El Ayuntamiento anima a toda la vecindad a participar en estas reivindicaciones tan importantes para el futuro de todas las criaturas.