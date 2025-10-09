Mi cuenta

Oleiros

El Ayuntamiento de Oleiros apoya la caminata por una enseñanza pública de calidad convocada por el AMPA del CEIP Valle Inclán de Perillo

La marcha saldrá del Monumento a los Abuelos, pasará por la rotonda del Che y finalizará en el CEIP Ramón María del Valle Inclán

Redacción
09/10/2025 11:24
Concentración ante el CEIP Valle Inclán
Concentración ante el CEIP Valle Inclán

La Asociación de Madres y Padres del colegio Valle Inclán de Perillo convoca una caminata con el fin de reivindicar una enseñanza pública y de calidad para nuestras niñas y niños. La caminata está prevista para el domingo 12 de octubre a las 12:00 horas.

Desde el AMPA Valle Inclán se convoca a toda la comunidad educativa a participar este domingo 12 de octubre a las 12:00 h en la Caminata por una enseñanza pública de calidad, una marcha reivindicativa que saldrá del Monumento a los Abuelos (Parque José Martí), pasará por la rotonda del Che y finalizará en el CEIP Ramón María del Valle Inclán.

El Ayuntamiento de Oleiros manifiesta abiertamente su total apoyo a las reivindicaciones de las AMPAs del municipio en relación con la consecución de mejores servicios educativos públicos y de calidad para todos los niños y niñas.

El Ayuntamiento anima a toda la vecindad a participar en estas reivindicaciones tan importantes para el futuro de todas las criaturas.

