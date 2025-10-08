El BNG apoya las movilizaciones y reivindicaciones de la comunidad educativa del CEIP Valle Inclán de Perillo

Concentración en el CEIP Valle Inclán de Perillo Cedida

La comunidad educativa del CEIP Ramón María del Valle Inclán, de Perillo (Oleiros), está reclamando al gobierno gallego el envío urgente del profesorado necesario para cubrir las necesidades del centro, especialmente para apoyar al alumnado con necesidades especiales y atender proyectos educativos como el de la huerta escolar o la biblioteca.

El derecho fundamental a la educación de las niñas y niños se está viendo vulnerado por la falta de personal docente en el centro.

Las reuniones mantenidas por diferentes miembros de la comunidad educativa con representantes de la Consellería de Educación indican que el gobierno gallego no enviará los dos profesores que el centro necesita para mantener proyectos educativos como la huerta —en marcha desde hace muchos años— y la biblioteca, así como para cubrir adecuadamente las necesidades del alumnado y las guardias.

El ANPA también denuncia que el gobierno gallego ha invertido recientemente más de 40.000 € en la renovación de un espacio del CEIP, sin dotarlo del profesorado necesario para que pueda utilizarse.

La diputada del BNG en el Parlamento Gallego, Iria Taibo, vecina de Oleiros, participó en la movilización organizada por el ANPA el pasado lunes, además de registrar varias iniciativas sobre este asunto en el Parlamento de Galicia.

Taibo manifestó su sorpresa por las declaraciones de un representante del gobierno gallego, publicadas por el ANPA, en las que se refería al carácter político de la decisión de corregir o no la situación de este y de otros CEIP.