Oleiros

Trasladado al Chuac un joven motorista tras salirse de la vía en Oleiros

Noelia Díaz
Noelia Díaz
06/10/2025 09:58
El 061 trasladó en la mañana de este lunes al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) a un joven motorista que sufrió una salida de vía en Oleiros y acabó impactando contra un muro.

Concretamente, el suceso tuvo lugar a las 08.00 horas en la Rúa do Mar, en la parroquia de Dorneda, a la altura del número 89, según informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia. 

Al lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Médicas-061, Policía Local y Servicio de Emergencias Municipal (SEM) de Oleiros. El pronóstico del motorista es reservado, indican desde el SEM.

