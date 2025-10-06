Trasladado al Chuac un joven motorista tras salirse de la vía en Oleiros

Imagen de archivo de un dispositivo en Oleiros EMERGENCIAS OLEIROS

El 061 trasladó en la mañana de este lunes al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) a un joven motorista que sufrió una salida de vía en Oleiros y acabó impactando contra un muro.

Concretamente, el suceso tuvo lugar a las 08.00 horas en la Rúa do Mar, en la parroquia de Dorneda, a la altura del número 89, según informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia.

Al lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Médicas-061, Policía Local y Servicio de Emergencias Municipal (SEM) de Oleiros. El pronóstico del motorista es reservado, indican desde el SEM.