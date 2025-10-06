Oleiros impulsará proyectos urbanos por 11 millones con fondos europeos y recibe un premio nacional por su senda fluvial de Iñás y Nós

Oleiros vivirá en los próximos meses un nuevo impulso a su transformación urbana gracias a la concesión de más de 6,5 millones de euros en fondos europeos, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). Esta financiación permitirá ejecutar proyectos por un valor total cercano a los 11 millones de euros, cofinanciados por el Concello.

Desde el gobierno local destacan que esta importante inyección económica es fruto de la planificación y de una visión a largo plazo para mejorar el territorio, “una mirada de amplios horizontes apoyada en una gestión sólida de las políticas públicas al servicio de la ciudadanía”, subrayan.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la transformación de la fachada marítima de Santa Cristina y de la avenida das Américas, un proyecto que dará continuidad a la reciente remodelación de la avenida principal y que incluirá también las calles Mendel y López Seoane.

El plan contempla asimismo la restauración de la zona de Cavamontes y del Mercado Municipal, con la reurbanización de las calles Namibia, Zaire, Etiopía y Somalia, así como mejoras en el parque Nelson Mandela y en el parque de la II República.

En Santa Cruz, las actuaciones se centrarán en la mejora de la eficiencia energética del Castillo, mediante la sustitución de las antiguas ventanas, y en la renovación del área infantil del parque Luis Seoane.

También se urbanizará la zona del edificio multiusos de Bastiagueiro, actualmente en construcción, y se acometerá la rehabilitación integral de la biblioteca Rialeda, con el cambio de ventanas, impermeabilización, renovación de la cubierta y mejora de los jardines que la rodean. Reconocimiento nacional para el paseo fluvial de Iñás y Nós

A la llegada de los fondos europeos se suma un reconocimiento de ámbito nacional: el itinerario natural que une O Seixal con Iñás, de 4 kilómetros de longitud paralelos a la N-VI, ha sido galardonado con el Premio Ciudades que Caminan 2025 en la categoría de municipios medianos, ex aequo con la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera.

El jurado de la Red de Ciudades que Caminan, integrada por un centenar de municipios y diputaciones de toda España, valoró “el esfuerzo de dotar al municipio de una red paralela para la movilidad ciclopeatonal incluso junto a carreteras de ámbito estatal como la N-VI”.

El informe destaca que la senda de San Pedro es “un modelo ejemplar de desarrollo territorial, con una apuesta clara por la movilidad natural, que puede servir de inspiración para municipios con poblamiento disperso”.

También se valoraron “la calidad de las soluciones constructivas, la integración paisajística y la creación de espacios accesibles y amables”, incluyendo aparcamientos con pavimento permeable y aseos públicos que favorecen la accesibilidad universal.

La entrega del premio se celebrará durante el XII Congreso de Ciudades que Caminan, que tendrá lugar en La Línea de la Concepción entre los días 16 y 18 de octubre.