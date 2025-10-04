José Louzao compra el emblemático hotel Portocobo de Santa Cruz

Vista del hotel Portocobo de Santa Cruz, en Oleiros - German Barreiros

El histórico hotel Portocobo de Santa Cruz (Oleiros), construido en la década de 1960, cambia de dueños. El conocido empresario José Louzao, responsable del grupo automovilístico que lleva como nombre su apellido, ha llegado a un acuerdo para hacerse con su propiedad.

De este modo, este alojamiento, que hasta ahora estaba gestionado por la empresa Cala de Portocobo SL (administrada por Inversiones Malusal SL y Grupo Baiuca 1998 SL), pasa a vivir una nueva etapa en su larga vida. Nació cuando el turismo entró en auge y ha vivido múltiples fases en su historia. Llegó a denominarse Meliá Portocobo y Sol Portocobo, ya que estuvo aliado con esa cadena hotelero un tiempo.

Transformación

Este inmueble hotelero, situado junto al paseo marítimo de Santa Cruz, se sometió a una importante reforma en 2008, con el objetivo de mejorar los espacios existentes y lograr una cuarta estrella. El estudio de arquitectura que diseñó la reforma, Díaz y Díaz, explica, según una reseña de este trabajo, que “a lo largo de los años se habían llevado a cabo varias reformas que habían modificado los aspectos clave de su traza”. La obra proyectada consistió en devolver a este edificio su carácter original, adaptarlo a la normativa vigente y también abrir la recepción al mar.

La actuación más importante se centró en conseguir una transparencia total en la planta baja, ya que la zona de recepción impedía ver el mar pese a la ubicación del edificio en primera línea de costa. Con ese propósito, se redistribuyó la planta baja, que permite gozar de las vistas desde el momento en que se entra en el edificio.

Esta obra también sirvió para organizar el conjunto de los usos interiores: se reordenaron las habitaciones adaptándolas a la normativa vigente y se crearon nuevas áreas

para empresas (comedores reservados, aulas de formación y reunión), se renovó el área de restaurante-bar y se mejoraron las cocinas y las zonas de almacenamiento y congelado. Por otra parte, se diseñó una estructura con una carpa desmontable que permitió crear una nueva zona de banquetes para 500 comensales.

En el sótano se ubicó un balneario especializado en talasoterapia, que incluyó piscinas y spas de agua salada, zonas de masajes, saunas, baños turcos y salas de masajes especiales.