Vuelve Rockanroleiros este fin de semana a Santa Cruz

Cartel Rockanroleiros 2025 -

El sábado 4 y el domingo 5 de octubre tendrá lugar el VIII Festival Rockanroleiros en la Plaza Esther Pita, organizado por el Concello de Oleiros y la Asociación Músicoleiros.

El sábado 4 a las 20:00 horas inaugurará el evento musical J.TEIXI BAND, la banda liderada por Javier Texidor y otros miembros destacados de reconocidas bandas legendarias como Mermelada y Los Elegantes; que busca en las raíces de la música negra un sonido propio e intransferible cuyas letras siempre en castellano abarcan desde el soul hasta el blues, marcando un estilo propio dentro del Rhythm&Blues.

A partir de las 22:00 horas será el turno de Burning, la mítica banda de rock madrileña de los 70 y 80 que tras una larga trayectoria está ahora inmersa en su gira de 5 décadas de Rock. Se presenta en Rockanroleiros liderada por el carismático Johnny Cifuentes. Su estilo permaneció fiel a sus raíces: inspirado en el rock and roll clásico, el rhythm and blues y el blues, con referentes claros como Lou Reed, Johnny Thunders, The New York Dolls, los viejos rockeros de los 50-60 y, sobre todo, The Rolling Stones.

El cierre de la noche estará a cargo de Luback, a partir de las 00:00 horas. Una banda que desde 2011 desarrolló una identidad inconfundible. Rock, blues, folk, soul se combinan con fluidez bajo la fuerza interpretativa de 5 grandes músicos. La banda surgió de la necesidad de utilizar la música como herramienta para contar las cosas que suceden e intentar cambiar el mundo: un proyecto comunitario donde cada componente aporta su alma y virtuosismo para crear algo especial.

El domingo 5 será el día de las bandas locales. En la sesión vermú, de 13:00 a 15:00 horas, actuarán The Black Age y MáXicA. The Black Age es una banda inspirada por la música hard rock rebelde de los años 70 y 90 con influencias del Punk, Blues y rock alternativo. MáXicA es una banda que versiona clásicos del Rock de todos los tiempos. Esta será su sexta participación en el festival Rockanroleiros por lo que tienen un afecto especial.

La sesión tardeo (16:00-20:00h) comenzará con la actuación de Madame Bird, seguirá con TPM para cerrar la jornada con Desubicados.