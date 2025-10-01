Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

Un vendedor de la ONCE reparte 105.000 euros en Oleiros

Redacción
01/10/2025 11:09
Vendedor de la ONCE - EC

El vendedor de la ONCE Marlon Pereira Igino ha repartido 105.000 euros del Cupón Diario en su ruta de venta en Santa Cruz-Oleiros.

Marlon ha llevado la suerte en tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del martes, 30 de septiembre.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

