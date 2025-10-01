Un vendedor de la ONCE reparte 105.000 euros en Oleiros

Vendedor de la ONCE - EC

El vendedor de la ONCE Marlon Pereira Igino ha repartido 105.000 euros del Cupón Diario en su ruta de venta en Santa Cruz-Oleiros.

Marlon ha llevado la suerte en tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del martes, 30 de septiembre.

