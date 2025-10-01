Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Francisco Miguel ‘regresa’ a Santa Cruz

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
01/10/2025 20:47
En la imagen, un momento de la charla sobre Francisco Miguel en As Torres de Santa Cruz
En la imagen, un momento de la charla sobre Francisco Miguel en As Torres de Santa Cruz - Cedida

Un día después del traslado de sus restos a San Amaro y transcurridos 89 años desde su muerte, el recuerdo de Francisco Miguel regresó a Santa Cruz. Allí, en el auditorio de As Torres, la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica y el Ayuntamiento de Oleiros organizaron una charla divulgativa sobre el artista al que asistieron sus descendientes, que se desplazaron desde México y Estados Unidos. 

Tras la apertura por parte de la responsable de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís de la Diputación de A Coruña, Soledad Agra, la bisnieta del pintor, Regina de Miguel Gila, se dirigió a los asistentes para agradecer “todo o traballo realizado” para la recuperación de su memoria en un acto calificó de “moi lindo, moi conmovedor e moi emotivo”, en el mismo Santa Cruz en que vivieron Francisco Miguel y Syra Alonso, en el que lo detuvieron el 3 de agosto de 1936. 

En As Torres, los investigadores Jorge Calle y David Lozano contextualizaron la obra y el pensamiento de Francisco Miguel en los primeros años del siglo XX y destacaron “calidade da súa obra vangardista, o seu pensamento político ou outros aspectos da súa vida como a xerencia dunha libraría na rúa Real da Coruña, o seu paso por México e por París”, indicaron desde el Gobierno de Seoane.

Tumba de Francisco Miguel.jpg

Francisco Miguel yace en San Amaro tras 87 años en una fosa común

Más información

Concienciación

En el acto, que se encargó de conducir la historiadora Carmen García-Rodeja, portavoz de la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica (ARMH), también intervino el alcalde oleirense, Ángel García Seoane, quien clausuró la actividad en el auditorio de As Torres. Allí volvieron a insistir, como hizo hace unos días en María Pita, en la necesidad de “concienciar a cidadanía, especialmente a mocidade, para evitar que a extrema dereita goberne as institucións, polas devastadoras consecuencias que iso suporía para a democracia e a liberdade”, expuso Ángel García Seoane. 

Regina de Miguel, bisnieta del artista Francisco Miguel
Regina de Miguel, bisnieta del artista Francisco Miguel - Cedida

Te puede interesar

De esq á dereita: o voceiro do xurado, o escritor Fran Fernández Davila; o secretario xeral de Lingua, Valentín García, a xerente de Relacións Institucionais de Fundación Repsol, Mercedes Gómez Badiola, o director xeral da Editorial Galaxia, Xosé Manuel

Carmen V. Valiña gaña o XIX Premio Narrativa Breve Repsol
Redacción
Los barcos de la flotilla, durante los días previos

Los barcos de la Flotilla han sido rodeados y serán trasladados a Israel
Agencias
Uno de los autobuses de Betanzos en la Estación de A Coruña

Los usuarios del bus de Ferrol a A Coruña por Betanzos estallan: “Esto no puede seguir así”
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

Muere a los 91 años la etóloga Jane Goodall, experta mundial en chimpancés
EFE