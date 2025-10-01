Francisco Miguel ‘regresa’ a Santa Cruz
Un día después del traslado de sus restos a San Amaro y transcurridos 89 años desde su muerte, el recuerdo de Francisco Miguel regresó a Santa Cruz. Allí, en el auditorio de As Torres, la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica y el Ayuntamiento de Oleiros organizaron una charla divulgativa sobre el artista al que asistieron sus descendientes, que se desplazaron desde México y Estados Unidos.
Tras la apertura por parte de la responsable de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís de la Diputación de A Coruña, Soledad Agra, la bisnieta del pintor, Regina de Miguel Gila, se dirigió a los asistentes para agradecer “todo o traballo realizado” para la recuperación de su memoria en un acto calificó de “moi lindo, moi conmovedor e moi emotivo”, en el mismo Santa Cruz en que vivieron Francisco Miguel y Syra Alonso, en el que lo detuvieron el 3 de agosto de 1936.
En As Torres, los investigadores Jorge Calle y David Lozano contextualizaron la obra y el pensamiento de Francisco Miguel en los primeros años del siglo XX y destacaron “calidade da súa obra vangardista, o seu pensamento político ou outros aspectos da súa vida como a xerencia dunha libraría na rúa Real da Coruña, o seu paso por México e por París”, indicaron desde el Gobierno de Seoane.
Concienciación
En el acto, que se encargó de conducir la historiadora Carmen García-Rodeja, portavoz de la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica (ARMH), también intervino el alcalde oleirense, Ángel García Seoane, quien clausuró la actividad en el auditorio de As Torres. Allí volvieron a insistir, como hizo hace unos días en María Pita, en la necesidad de “concienciar a cidadanía, especialmente a mocidade, para evitar que a extrema dereita goberne as institucións, polas devastadoras consecuencias que iso suporía para a democracia e a liberdade”, expuso Ángel García Seoane.