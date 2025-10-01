Francisco Miguel ‘regresa’ a Santa Cruz

En la imagen, un momento de la charla sobre Francisco Miguel en As Torres de Santa Cruz - Cedida

Un día después del traslado de sus restos a San Amaro y transcurridos 89 años desde su muerte, el recuerdo de Francisco Miguel regresó a Santa Cruz. Allí, en el auditorio de As Torres, la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica y el Ayuntamiento de Oleiros organizaron una charla divulgativa sobre el artista al que asistieron sus descendientes, que se desplazaron desde México y Estados Unidos.

Tras la apertura por parte de la responsable de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís de la Diputación de A Coruña, Soledad Agra, la bisnieta del pintor, Regina de Miguel Gila, se dirigió a los asistentes para agradecer “todo o traballo realizado” para la recuperación de su memoria en un acto calificó de “moi lindo, moi conmovedor e moi emotivo”, en el mismo Santa Cruz en que vivieron Francisco Miguel y Syra Alonso, en el que lo detuvieron el 3 de agosto de 1936.

En As Torres, los investigadores Jorge Calle y David Lozano contextualizaron la obra y el pensamiento de Francisco Miguel en los primeros años del siglo XX y destacaron “calidade da súa obra vangardista, o seu pensamento político ou outros aspectos da súa vida como a xerencia dunha libraría na rúa Real da Coruña, o seu paso por México e por París”, indicaron desde el Gobierno de Seoane.

Francisco Miguel yace en San Amaro tras 87 años en una fosa común Más información

Concienciación

En el acto, que se encargó de conducir la historiadora Carmen García-Rodeja, portavoz de la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica (ARMH), también intervino el alcalde oleirense, Ángel García Seoane, quien clausuró la actividad en el auditorio de As Torres. Allí volvieron a insistir, como hizo hace unos días en María Pita, en la necesidad de “concienciar a cidadanía, especialmente a mocidade, para evitar que a extrema dereita goberne as institucións, polas devastadoras consecuencias que iso suporía para a democracia e a liberdade”, expuso Ángel García Seoane.