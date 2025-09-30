El TSXG avala a A Coruña y Oleiros contra la planta de residuos de Oza

Vista de los muelles del Puerto de Oza - Quintana

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG estima los recursos interpuestos por los ayuntamientos de A Coruña y de Oleiros contra las resoluciones de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta por las que inadmitió las impugnaciones de ambas administraciones municipales contra la concesión, a una empresa, de una autorización ambiental integrada para una planta de recepción y pretratamiento de residuos generados por buques en el Puerto de Oza. La sala ordena a la Xunta que resuelva expresamente ambos recursos “dada a lexitimación de ambos os concellos”, indica el TSXG.

En la sentencia relativa al Ayuntamiento de A Coruña, el tribunal señala que la autorización ambiental integrada “le afecta de manera directa”, pues se trata “de una instalación que se ubica dentro de su término municipal, generando efectos sobre el mismo, de donde cabe deducir que vulnera sus intereses legítimos, que se pueden ver perjudicados por la actividad autorizada al generar impactos en su municipio, por lo que actúa en defensa del medio ambiente y de la salud de su población”, recoge la sentencia, del día 19.

Inés Rey apuesta por el Puerto Exterior como ubicación para la planta de residuos oleosos Más información

En su dictamen sobre el recurso presentado por la Administración de Oleiros, el TSXG recuerda que los ayuntamientos “pueden ejercitar las acciones necesarias en defensa de sus vecinos y, con ello, son titulares del interés legítimo ambiental, al igual que una ONG”.

Así, según señala, pueden acceder a la justicia “para la defensa del territorio en que se integra dicha entidad local de eventuales agresiones medioambientales externas”, continúa la sentencia relativa a Oleiros.

En cuanto a la cercanía de los arenales, el TSXG destaca que ese extremo “no puede ser puesto en duda, al estar ubicadas las instalaciones en una ría que linda ayuntamientos de Oleiros y A Coruña y estar la instalación proyectada enfrente, en la otra orilla de la ría, con playas que se ubican en el Ayuntamiento de Oleiros, por lo que cualquier eventual vertido o funcionamiento deficiente necesariamente afectaría a Oleiros”. En este sentido, la sala entiende que ese interés es “suficiente en aras del recurso interpuesto, ya que cualquier funcionamiento erróneo de la instalación repercutirá necesariamente, dada su proximidad, al demandante (Ayuntamiento de Oleiros)”.

Desde el Gobierno de García Seoane reitraron que “as características desta planta son totalmente incompatibles coa actividade pesqueira que hai no porto de Oza” y que “xa no seu día, o informe da Consellería de Medio Ambiente recollía o impacto desta planta nunha contorna especialmente sensible”, en tanto “este peirao non é una polígono industrial e atópase a carón das praias de Oza e Santa Cristina e nas proximidades da ría do Burgo”.

Los responsables municipales consideran que “despois de décadas de loita por unha ría saneada, xeradora de riqueza a través de actividades de lecer, da pesca e do marisqueo, a cidadanía da comarca non debe sufrir a presenza dunha planta ilegal contaminante” como la que, en su opinión, se pretende instalar en el Puerto de Oza.