Los vándalos se ensañan con la senda fluvial que une Iñás con Nós

Una de las áreas vandalizadas se ubica en el cruce de las calles Estío y Faro - Archivo

Los vándalos se ensañan con la senda fluvial que enlaza las parroquias oleirenses de San Jorge de Iñás y San Pedro de Nós. Al menos, eso es lo que denunció ayer el alcalde, Ángel García Seoane, en su habitual comparecencia de los lunes en la emisora de radio local de la Cadena Cope.

“Fixemos alí unha obra maravillosa e non fan máis que actos vandálicos casi todos os fins de semana. A senda de máis de catro kilómetros conta con dúas áreas de descanso e cébanse cos urinarios”, asegura el regidor al mismo tiempo que solicita la colaboración de los usuarios para que identifiquen a los responsables de estos actos delictivos.

Características

La senda fluvial comenzó a construirse en septiembre de 2022 y se finalizó casi dos años después. El proyecto, que supuso una inversión de 3,5 millones de euros sufragados en su totalidad por el Gobierno local oleirense, tenía como principal objetivo ser un itinerario alternativo para caminantes y ciclistas, atravesando longitudinalmente los dos enclaves, convirtiéndose en un parque lineal por el que transitar de modo tranquilo y seguro, alejado del tránsito motorizado de la vía nacional N-VI.

Se trata de una senda en cada uno de los dos márgenes del río de tres metros de anchura, con suelo natural de tierra y capa de zahorra, con bordillos de madera y con pintado de pasos de peatones. Además, a lo largo de todo el paseo se instalaron bancos y papeleras de maderas y paneles informativos, además de fuentes y cubrecontenedores de madera para respetar el entorno.

Las áreas de descanso vandalizadas se ubican, una, en el cruce de rúa Estío con rúa do Faro; la segunda, entre la urbanización de Mesón da Auga y el campo de fútbol de San Pedro.

Por otra parte, cabe recordar que el próximo sábado, día 4 de octubre, a las 17.00 horas, se celebrará una ruta guiada por la senda. Según fuentes municipales, la propuesta está pensada para todos los públicos, ya que se trata de un itinerario de baja dificultad. Durante el recorrido, los participantes podrán conocer molinos de agua y de carbón, y lavaderos tradicionales.