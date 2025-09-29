Mi cuenta

Oleiros

El Ayuntamiento de Oleiros apoya las demandas del AMPA Valle Inclán ante la falta de profesorado

Tienen previsto llevar a cabo movilizaciones todos los lunes hasta que la situación se resuelva

Redacción
29/09/2025 18:08
Concentración ante el CEIP Valle Inclán
Concentración ante el CEIP Valle Inclán -

Ante la situación de falta de profesorado en el centro, y tras lo acordado en la asamblea celebrada el pasado día 24, el AMPA del CEIP Valle Inclán convocó una concentración delante del colegio, apoyada por el Ayuntamiento y en la que la concejala de Educación, María José Santos, representó al Gobierno municipal.

La situación que se denuncia es la falta de profesorado para cubrir las guardias y de personal de apoyo. Actualmente el centro tiene una población escolar de 450 alumnos y 37 miembros del profesorado. Esto implica que cuando falta algún miembro del claustro, no cuentan con personal para cubrir guardias e incluso puede suceder que se encuentren en la situación de que un solo maestro tenga que hacerse cargo de dos aulas al mismo tiempo; esta escasez implica igualmente una reducción en los tiempos que el profesorado puede dedicar a la coordinación y a la atención de proyectos didácticos. Asimismo, el personal de apoyo es insuficiente para cubrir todas las necesidades del alumnado.

El AMPA informa que tienen previsto llevar a cabo movilizaciones todos los lunes hasta que la situación se resuelva.

