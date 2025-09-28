Pulpo requisado en Lorbé (Oleiros) Guardia Civil

El Servicio Marítimo Provincial (SMP) de la Guardia Civil de A Coruña se ha incautado de 104 kilogramos de pulpo en Lorbé en el municipio de Oleiros, ha informado este domingo el instituto armado.

Los hechos ocurrieron cuando efectivos de SMP, que se encontraban realizando un servicio propio de la especialidad en la zona de Lorbé, observaron el trasvase de cinco capazos de plástico negro, aparentemente con capturas en su interior, desde un barco pesquero a un camión estacionado, sin realizar su pesaje en las instalaciones de la lonja.

Los guardias civiles actuantes procedieron a la inspección del vehículo y hallaron en el interior de los capazos ejemplares de pulpo, alguno de ellos con peso inferior al permitido, arrojando un peso total de 104 kilogramos.

La Guardia Civil procedió a la confección de la correspondiente acta-denuncia por supuestas infracciones a la Ley 11/2008 de pesca de Galicia y a la incautación de las capturas halladas.

Los ejemplares decomisados fueron entregados en el Banco de Alimentos Rías Altas.