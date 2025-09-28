Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

La Guardia Civil requisa 104 kilos de pulpo en Lorbé

Efe
28/09/2025 12:00
Pulpo requisado en Lorbé (Oleiros)
Pulpo requisado en Lorbé (Oleiros)  Guardia Civil

El Servicio Marítimo Provincial (SMP) de la Guardia Civil de A Coruña se ha incautado de 104 kilogramos de pulpo en Lorbé en el municipio de Oleiros, ha informado este domingo el instituto armado.

Los hechos ocurrieron cuando efectivos de SMP, que se encontraban realizando un servicio propio de la especialidad en la zona de Lorbé, observaron el trasvase de cinco capazos de plástico negro, aparentemente con capturas en su interior, desde un barco pesquero a un camión estacionado, sin realizar su pesaje en las instalaciones de la lonja.

Detenido en Oleiros por robar pulpo y conservas

Más información

Pillados con casi 30 kilogramos de pulpo en O Portiño

Más información

Los guardias civiles actuantes procedieron a la inspección del vehículo y hallaron en el interior de los capazos ejemplares de pulpo, alguno de ellos con peso inferior al permitido, arrojando un peso total de 104 kilogramos.

La Guardia Civil procedió a la confección de la correspondiente acta-denuncia por supuestas infracciones a la Ley 11/2008 de pesca de Galicia y a la incautación de las capturas halladas.

Los ejemplares decomisados fueron entregados en el Banco de Alimentos Rías Altas. 

Te puede interesar

Carrera de la Mujer 2025 en A Coruña

La Carrera de la Mujer pone a correr a más de 8.000 personas y recauda 90.000 euros
Redacción
El ideal gallego

Feijóo plantea un visado para migrantes que prime a quien "conoce mejor" la cultura española y ligar el IMV al empleo
EFE
El ideal gallego

Feijóo, sobre Begoña Gómez: "Quien no tiene nada que ocultar no se esconde"
EFE
El ideal gallego

Galicia arranca este lunes la vacunación contra gripe y covid-19: las novedades
EP