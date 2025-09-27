Detenido en Oleiros por una estafa con el método del timo de la estampita

Imagen de archivo de un timo del tocomocho EP

La Guardia Civil del Puesto Principal de Oleiros ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal especializado en estafas mediante el método conocido como timo de la estampita o tocomocho, informa este sábado el instituto armado.

Este método consiste en hacer creer a la víctima, normalmente personas de avanzada edad, que tienen un boleto de lotería premiado o una gran cantidad de dinero en su poder, dándole la oportunidad a la persona estafada de apropiarse de los mismos por un importe notablemente inferior.

La mencionada investigación se inició en julio del presente año, tras tener conocimiento los agentes de esta unidad de que se estaban realizando este tipo de estafas en la localidad de Oleiros.

En el transcurso de la misma, la Guardia Civil constató que el supuesto grupo criminal estaba presuntamente relacionado con otros nueve ilícitos de la misma índole, perpetrados a lo largo de toda Galicia, ascendiendo el importe total, entre dinero en efectivo y joyas, a más de 100.000 euros.

Detienen a un hombre en A Coruña por timar 27.000 euros a través de la estafa del amor Más información

Vuelve el timo de los billetes tintados Más información

Tras el análisis exhaustivo de la información recabada, la Guardia Civil logró la identificación de los presuntos integrantes del grupo criminal, procediendo a la detención de uno de ellos como presunto autor de un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal.

La operación continúa abierta al objeto de la localización y detención del resto de los presuntos integrantes.