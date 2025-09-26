Oleiros
Igor Pérez, nuevo concejal en Oleiros
"É moi coñecido nos círculos musicais do municipio", destacan desde el Ayuntamiento
El pleno municipal de Oleiros tiene un nuevo integrante. Se trata de Igor Pérez, de Alternativa dos Veciños, que ha tomado posesión de su cargo en sustitución de Jaime Rumbo, que lo tuvo que dejar por problemas de salud.
El Ayuntamiento que dirige Ángel García Seoane informa de que el nuevo edil ocupaba el número 15 de la lista de Alternativa dos Veciños, Igor Pérez "que conquistou o Goberno municipal grazas ao apoio popular traducido en maioría absoluta".
Pérez, de 62 anos, destaca "pola súa enorme capacidade de traballo e forte raigame en ambientes artísticos, pois participa en numerosas iniciativas creativas. É moi coñecido nos círculos musicais do municipio, ademais de ter unha destacada traxectoria no movemento veciñal".