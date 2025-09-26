Mi cuenta

Oleiros

Igor Pérez, nuevo concejal en Oleiros

"É moi coñecido nos círculos musicais do municipio", destacan desde el Ayuntamiento

Redacción
26/09/2025 13:20
Igor Pérez
Igor Pérez

El pleno municipal de Oleiros tiene un nuevo integrante. Se trata de Igor Pérez, de Alternativa dos Veciños, que ha tomado posesión de su cargo en sustitución de Jaime Rumbo, que lo tuvo que dejar por problemas de salud.

El Ayuntamiento que dirige Ángel García Seoane informa de que el nuevo edil ocupaba el número 15 de la lista de Alternativa dos Veciños, Igor Pérez "que conquistou o Goberno municipal grazas ao apoio popular traducido en maioría absoluta".

Casi 2.500 oleirenses votarán en las elecciones primarias de Alternativa

Más información

Pérez, de 62 anos, destaca "pola súa enorme capacidade de traballo e forte raigame en ambientes artísticos, pois participa en numerosas iniciativas creativas. É moi coñecido nos círculos musicais do municipio, ademais de ter unha destacada traxectoria no movemento veciñal".

