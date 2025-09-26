Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Contratadas las obras de conexión del paseo entre Oleiros y Cambre

Redacción
26/09/2025 20:29
El paseo de la ría en Oleiros
El paseo de la ría en Oleiros  ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ministerio para la Transición Ecológica comunicó ayer la contratación de las obras de construcción del paseo de la ría en la zona de O Seixo, con el objetivo de conectar los municipios de Oleiros y Cambre a la altura de O Graxal. Se cumplen, de esta manera, las plegarias del alcalde oleirense, Ángel García Seoane, que reclamaba reiteradamente este proyecto –que tendrá un coste de 1,8 millones y un plazo de ejecución de nueve meses–.

Todavía queda pendiente, sin embargo, el tramo entre Beiramar y O Paraíso, aunque el Ayuntamiento relata que también se adjudicará antes de finalizar el año. “Neste punto son 200 metros, cos que se posibilitará circunvalar toda a ría a pé ou en bicicleta de Oleiros ata A Coruña, pasando por Cambre e Culleredo”, explican.

Esta iniciativa “é o resultado dunha ardua xestión política do Goberno de Oleiros, iniciada trala finalización das obras de dragado da ría”, recuerda García Seoane, que añade que se “loitou moito para que se acabase o paseo no Seixo e se conectase con Cambre e vai ser unha realidade inmediata”. Cabe recordar que el municipio realizó diversas acciones de protesta: “Cortamos os accesos ao novo tramo, denunciamos publicamente a situación, fomos a Madrid... e ao final aceptaron o que nós pedíamos”, dicen.

Con estos trabajos se podrá dar continuidad a la sendas y paseos costeros creados por el Ayuntamiento de Oleiros por el litoral local, desde Lorbé hasta Perillo. El Gobierno que dirige García Seoane apunta que “proximamente tamén se verán incrementados estes paseos co tramo do litoral de Dorneda entre Naval e Canide”.

Recepción

El año pasado, el Ayuntamiento de Oleiros se negó a recepcionar uno de los nuevos tramos del paseo marítimo construidos tras el dragado de la ría, ya que consideraban que el proyecto estaba “inconcluso”.

“Costas incumpriu o proxecto e algunhas persoas transitan pola zona sin permiso e ademais maltratan as zonas verdes de O Seixo e Beiramar porque crean sendeiros. O Concello non recepcionará as obras ata que se constrúa a conexión”, alegaba.

Oleiros denuncia que el paseo de la ría de O Burgo “supón un inferno” tras la obra de dragado

Más información

Oleiros denuncia que Costas dé por finalizado el dragado de O Burgo "sin hacer tramos pendientes"

Más información

Te puede interesar

Quevedo, en el Coliseum

A Coruña se queda con las ‘Buenas Noches’ de Quevedo
Dani Sánchez
Rueda e Lorenzana, onte, durante a súa participación na visita ás obras da planta de Curtis

Rueda reivindica Galicia como líder en produción de proteínas coa nova planta de Curtis
EP
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras una reunión del Consello da Xunta

La Xunta insiste en el rescate de la AP-9 y pide al Gobierno datos del expediente de la Unión Europea
EP
Una persona mayor mira a través de la cristalera de su residencia

Más de 36.000 gallegos mayores de 65 años se sienten solos siempre o casi siempre, según el Intituto Galego de Estatística
EP