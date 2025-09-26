Contratadas las obras de conexión del paseo entre Oleiros y Cambre
El Ministerio para la Transición Ecológica comunicó ayer la contratación de las obras de construcción del paseo de la ría en la zona de O Seixo, con el objetivo de conectar los municipios de Oleiros y Cambre a la altura de O Graxal. Se cumplen, de esta manera, las plegarias del alcalde oleirense, Ángel García Seoane, que reclamaba reiteradamente este proyecto –que tendrá un coste de 1,8 millones y un plazo de ejecución de nueve meses–.
Todavía queda pendiente, sin embargo, el tramo entre Beiramar y O Paraíso, aunque el Ayuntamiento relata que también se adjudicará antes de finalizar el año. “Neste punto son 200 metros, cos que se posibilitará circunvalar toda a ría a pé ou en bicicleta de Oleiros ata A Coruña, pasando por Cambre e Culleredo”, explican.
Esta iniciativa “é o resultado dunha ardua xestión política do Goberno de Oleiros, iniciada trala finalización das obras de dragado da ría”, recuerda García Seoane, que añade que se “loitou moito para que se acabase o paseo no Seixo e se conectase con Cambre e vai ser unha realidade inmediata”. Cabe recordar que el municipio realizó diversas acciones de protesta: “Cortamos os accesos ao novo tramo, denunciamos publicamente a situación, fomos a Madrid... e ao final aceptaron o que nós pedíamos”, dicen.
Con estos trabajos se podrá dar continuidad a la sendas y paseos costeros creados por el Ayuntamiento de Oleiros por el litoral local, desde Lorbé hasta Perillo. El Gobierno que dirige García Seoane apunta que “proximamente tamén se verán incrementados estes paseos co tramo do litoral de Dorneda entre Naval e Canide”.
Recepción
El año pasado, el Ayuntamiento de Oleiros se negó a recepcionar uno de los nuevos tramos del paseo marítimo construidos tras el dragado de la ría, ya que consideraban que el proyecto estaba “inconcluso”.
“Costas incumpriu o proxecto e algunhas persoas transitan pola zona sin permiso e ademais maltratan as zonas verdes de O Seixo e Beiramar porque crean sendeiros. O Concello non recepcionará as obras ata que se constrúa a conexión”, alegaba.