Oleiros instalará un Punto Violeta en la Romaría de San Cosme en Maianca

Punto Violeta OleirosEC

Este sábado 27 de septiembre se celebrará la XXII edición de la Romaría de San Cosme en la parroquia de Maianca. Con motivo de este evento, el Concello de Oleiros instalará un Punto Violeta en el Parque Municipal, que estará operativo entre las 20:30 y las 00:30 horas.

El objetivo principal de esta iniciativa es continuar trabajando en la prevención y actuación frente a todas las formas de violencias machistas —ya sean sexuales, LGTBIfóbicas, de género, entre otras— que pudieran producirse durante la celebración.

Los Puntos Violeta funcionan como espacios de referencia, atención y acompañamiento psicológico, gestionados por un equipo especializado en violencia de género. Cuentan con un protocolo de actuación específico ante posibles casos de agresión sexual o cualquier otra forma de violencia machista, siempre en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además, estos espacios también están abiertos a la ciudadanía en general, ofreciendo material de sensibilización e información sobre los recursos y servicios especializados disponibles. Durante su funcionamiento, se llevarán a cabo acciones divulgativas y participativas adaptadas a todas las edades, con el objetivo de concienciar y promover una convivencia segura y libre de violencia.