Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros instalará un Punto Violeta en la Romaría de San Cosme en Maianca

Redacción
24/09/2025 12:33
Punto Violeta Oleiros
Punto Violeta OleirosEC

Este sábado 27 de septiembre se celebrará la XXII edición de la Romaría de San Cosme en la parroquia de Maianca. Con motivo de este evento, el Concello de Oleiros instalará un Punto Violeta en el Parque Municipal, que estará operativo entre las 20:30 y las 00:30 horas.

El objetivo principal de esta iniciativa es continuar trabajando en la prevención y actuación frente a todas las formas de violencias machistas —ya sean sexuales, LGTBIfóbicas, de género, entre otras— que pudieran producirse durante la celebración.

Los Puntos Violeta funcionan como espacios de referencia, atención y acompañamiento psicológico, gestionados por un equipo especializado en violencia de género. Cuentan con un protocolo de actuación específico ante posibles casos de agresión sexual o cualquier otra forma de violencia machista, siempre en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además, estos espacios también están abiertos a la ciudadanía en general, ofreciendo material de sensibilización e información sobre los recursos y servicios especializados disponibles. Durante su funcionamiento, se llevarán a cabo acciones divulgativas y participativas adaptadas a todas las edades, con el objetivo de concienciar y promover una convivencia segura y libre de violencia.

Te puede interesar

El ideal gallego

Oleiros alerta de una posible estafa telefónica a personas mayores
Redacción
Franky's Burger en A Coruña

Franky también monta su hamburguesería en A Coruña
Guillermo Parga
El Huevito, en la calle San Juan

El mejor pub de A Coruña se hace con El Huevito de la calle San Juan
Guillermo Parga
Ryanair

Ryanair solo aceptará tarjetas de embarque digitales a partir del 12 de noviembre
EFE