Oleiros

Oleiros alerta de una posible estafa telefónica a personas mayores

El Ayuntamiento avisa de que se están haciendo pasar por personal municipal y preguntando detalles como si viven solos

Redacción
24/09/2025 15:39

El Ayuntamiento de Oleiros ha alertado de una posible estafa en el municipio que tiene como objetivo, sobre todo, a personas mayores. 

Según explican, se están realizando llamadas telefónicas a mayores suplantando la identidad de personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento. En ellas, una vez consiguen la confianza del receptor, realizan numerosas preguntas, con especial interés en conocer si la persona vive sola o no.

Oleiros informa de que esta estafa se detectó este mismo miércoles gracias a varios vecinos que comunicaron los hechos, por eso hace un llamamiento a los mayores para que extremen la precaución ante este tipo de llamadas y consulten su veracidad llamando al teléfono de atención vecinal 981610000.

