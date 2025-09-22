Renovación del DNI y del pasaporte en Oleiros del 13 al 15 de octubre

Oficina del DNIEC

Una unidad móvil de expedición del DNI se desplazará a la Plaza Esther Pita en Santa Cruz los días 13, 14 y 15 de octubre.

Las personas interesadas podrán pedir cita desde el día 24 de septiembre a las 8:00 horas llamando al teléfono 981 61 00 01.

Los documentos necesarios para la renovación del DNI son 1 foto reciente en color y el DNI antiguo (en caso de tratarse de una renovación por caducidad). Si hay cambios en los datos de filiación deberá entregarse también un certificado del Registro Civil; y si la renovación es por cambio de domicilio, deberá adjuntarse un certificado de empadronamiento.

En el caso de renovación del DNI por pérdida o robo, si este se encuentra en período de renovación (en los últimos 180 días de validez), los documentos serán los mismos que para una renovación por caducidad. Si no fuera así, se expedirá un duplicado y no será necesario entregar foto.

La renovación por cambio de domicilio o datos de filiación o si se trata de familia numerosa es gratuita; en los demás casos el coste de la expedición del documento será de 12,00 euros, que se abonarán en efectivo.

A partir de ahora, también se podrán renovar los pasaportes en Oleiros. Para ello, la documentación que se debe presentar será el DNI en vigor y una foto en color. Los menores deben estar acompañados por ambos padres, madres o tutores legales y el precio de la expedición del documento es de 30,00 euros; que deberá abonarse en efectivo.