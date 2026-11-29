Pintadas en la sede del PP de Culleredo PP de Culleredo

El Partido Popular de Culleredo ha denunciado ante la Junta Electoral y la Guardia Civil los actos vandálicos sufridos en su sede, donde esta mañana aparecieron pintadas con insultos dirigidos a Alberto Núñez Feijóo y varios impactos de huevos en los cristales. La formación popular confía en que se identifique a los responsables del ataque.

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El episodio registrado en esta jornada electoral se suma al arranque y robo, esta misma semana, de pancartas electorales del PP colocadas en distintos puntos del municipio. Hace apenas unos días, el Pleno aprobó por unanimidad una moción del grupo popular para condenar los actos vandálicos contra cualquier formación política. El PP de Culleredo ha recibido durante toda la mañana multitud de mensajes de apoyo y solidaridad de vecinos y entidades que rechazan estos actos.

La portavoz popular, Izaskun García, ha mostrado su repulsa a los ataques, que califica de “inaceptables”. “Esto es intolerancia y no podemos normalizar que esto siga pasando. Las diferencias se defienden con argumentos, no con pintadas ni con huevos, ni destrozando pancartas”, asegura. García reclama respeto hacia todas las formaciones para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto con total normalidad. “La discrepancia política nunca justifica vandalizar una sede: todas las formaciones merecen respeto, también quienes piensan distinto. Esto nos da más fuerza para seguir trabajando por la democracia en Culleredo”, añade.

“Esto es intolerancia y no podemos normalizar que esto siga pasando"

El presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, se ha acercado durante la mañana a la sede del PP de Culleredo, acompañado del secretario de organización, Gonzalo Trenor, para solidarizarse con la agrupación local y trasladar su apoyo ante un ataque “de gente que no cree en la democracia, que no respeta la opinión de los ciudadanos y no deja que podamos participar en unas elecciones libremente”.