Plaza Sagrada Familia en Culleredo

Los vecinos de Vilaboa ya pueden disfrutar de una nueva plaza de Sagrada Familia. El Ayuntamiento de Culleredo ha finalizado la remodelación integral de este espacio, uno de los más importantes de la zona sur del núcleo, tras una inversión de 613.962 euros destinada a mejorar su accesibilidad, seguridad y funcionalidad.

La intervención ha supuesto un cambio importante en la configuración de la plaza, que ahora cuenta con una plataforma única que da prioridad a los peatones y facilita el acceso desde los portales de los edificios. De esta forma, se elimina la antigua estructura, en la que el espacio estaba rodeado por calzadas en sus cuatro lados.

Uno de los cambios más destacados es la nueva ubicación del parque infantil, que se ha trasladado a una zona interior para ofrecer mayor protección frente al tráfico de la avenida de Vilaboa. Además, cuenta con una cubierta que permitirá a los niños disfrutar de las instalaciones incluso en los días de lluvia, así como con suelo de caucho y nuevos elementos de juego.

Parque infantil de la plaza Sagrada Familia

La renovación también incluye un nuevo pavimento de granito en las zonas peatonales y hormigón en los espacios compartidos con vehículos, donde la velocidad estará limitada a 20 kilómetros por hora. Asimismo, se han habilitado más plazas de aparcamiento y se han incorporado nuevos árboles, arbustos y mobiliario urbano.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó el alcance de una actuación que, según señaló, supone un cambio radical, especialmente en materia de accesibilidad y seguridad. La obra ha contado con una inversión de 613.962,65 euros, cofinanciada por la Diputación de A Coruña.

Más actuaciones para renovar Vilaboa

La remodelación de Sagrada Familia se enmarca en el proceso de transformación urbana que el Concello está desarrollando en Vilaboa durante los últimos años. Rioboo avanzó que el gobierno municipal continuará con nuevas intervenciones para mejorar las calles del entorno.

Entre las actuaciones previstas figura un proyecto de rehabilitación de las vías interiores próximas a la plaza, algunas de ellas con un importante deterioro del pavimento. El objetivo es completar la renovación de esta zona y mejorar sus servicios y condiciones de habitabilidad.

Plaza Sagrada Familia en Culleredo

Además, el Ayuntamiento prevé completar próximamente la tercera fase de mejora de la avenida principal, en el tramo comprendido entre la AP-9 y la calle Luis Seoane, así como iniciar las obras correspondientes a la segunda fase de la calle Domingo Sierra.

El gobierno local considera que estas intervenciones permitirán seguir cambiando la imagen de Vilaboa y mejorar la calidad de vida de sus residentes, apostando por espacios públicos más accesibles, seguros y adaptados a las necesidades de los vecinos.