El nuevo parque de la Sagrada Familia está precintado

El Ayuntamiento de Culleredo informa de que el área infantil de la plaza de la Sagrada Familia, en Vilaboa, todavía no se puede emplear dado que la obra aun no ha sido recepcionada por la administración. El espacio está pendiente solo de los últimos remates para ya ser entregado y poder abrirse al público.

Por ese motivo, el parque está precintado. "En las últimas horas, alguien retiró indebidamente las cintas señalizadoras, lo que llevó a algún vecino a usarlo al pensar que ya estaba terminada la actuación" pero "en el mediodía de hoy ya volvió a ser precintado", aclara el Ayuntamiento de Culleredo.

La previsión es que el parque sea abierto definitivamente de forma inmediata, pero mientras, el Concello de Culleredo llama al respeto escrupuloso a la norma por cuestiones precisamente de seguridad de los propios usuarios.

La reforma integral de la plaza Sagrada Familia cuenta con una inversión de 613.962 euros. El objetivo de la intervención es crear un área peatonal amplia, moderna, accesible y segura, con el mencionado nuevo parque cubierto y garantizando el estacionamiento con nuevas plazas en batería.

Se trata de una actuación más que forma parte de la humanización integral de Vilaboa, que ya suma 3 millones de euros.