José Ramón Rioboo durante el pleno de este martes AYTO. CULLEREDO

El Ayuntamiento de Culleredo aprobó este martes en el pleno que el nuevo nombre de la calle Sanjurjo de Carricarte, en O Burgo, sea Párroco José Ferreiro. Se trata de una variación en el expediente de retirada de honores a personajes vinculados de forma directa con el franquismo que lleva a cabo del Gobierno municipal.

En concreto, el Ejecutivo de José Ramón Rioboo atiende así la alegación presentada por una vecina durante el período de exposición pública del acuerdo plenario unánime del 31 de marzo, que optaba por la denominación Crego Xosé Ferreiro. La vecina expone en la observación que la calificación como párroco se ajusta más al homenaje que desea la parroquia, ya que es un matiz que tiene en cuenta su papel en la comunidad de O Burgo, un rol mayor que simplemente "el de cura en general". También precisaba que su nombre era José y no Xosé.

El punto contó con los votos favorables del PSOE y Alternativa y las abstenciones del PP y BNG. El objetivo del cambio por parte del Concello es la aplicación de la memoria histórica para que “os valores democráticos prevalezan sobre a represión”, señala el alcalde.

Además de la supresión del nombre de la calle Sanjurjo de Carricarte, el Gobierno de Rioboo aprobó este año más medidas de acuerdo con la ley de Memoria Democrática. Se eliminó, en este mismo expediente, la denominación de Alcalde Narciso Pardo para una calle en el núcleo de Liñares, entre otras medidas.

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