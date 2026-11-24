La edificación ilegal en Ledoño XUNTA

La Xunta demolerá una vivienda construida de manera ilegal en Ledoño, en Culleredo, una actuación que acaba de salir a licitación por 117.831 euros y para la que las empresas pueden presentar ofertas hasta el 14 de diciembre.

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ya había declarado ilegalizables estas obras al ejecutarse en suelo rústico, y había ordenado a sus promotores la demolición y la reposición de los terrenos a su estado anterior.

"Ao non cumprir esa resolución, a Axencia impuxo ata cinco multas coercitivas aos promotores sen que procedesen á demolición, polo que, esgotada esta vía, a Administración autonómica executará o derribo de xeito subsidiario e repercutirá os custes sobre os promotores", manifiesta el Gobierno autonómico este martes en un comunicado.