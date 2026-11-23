Saúl Pombo (vicepresidente), Óscar Andrade (presidente) y Marcos Martínez (secretario) CARLOTA BLANCO

La asociación O Val de Culleredo –nacida en 2025 tras la movilización vecinal en defensa de la glorieta de Ledoño– plantea aprovechar la implantación del Coruña British International School en esta parroquia para impulsar un ‘hub’ educativo con un instituto de ESO, Bachillerato y FP que atraiga, también, servicios y equipamientos, como mejores conexiones de transporte público o un hipermercado.

“No vendemos un paraíso rural, promocionamos un valle habitable. El rural de Culleredo tiene problemas muy concretos de seguridad vial, falta de sendas, deficiencias en las comunicaciones... y no existía una voz organizada para llevar esas peticiones a las administraciones, por lo que un grupo de vecinos de Sésamo, Sueiro, Ledoño, Rumbo y Celas decidimos pasar de la queja individual a la acción colectiva”, explica Marcos Martínez, secretario de la entidad.

Queremos que el valle tenga las mismas oportunidades que la zona urbana Marcos Martínez, secretario de O Val de Culleredo

Buscan, añade, “que el valle tenga las mismas oportunidades que la zona urbana” y para ello quieren tejer redes con otras asociaciones, empresas e instituciones. “Tenemos un método que nos diferencia: escuchar y priorizar con los vecinos y verificar datos, competencias y normativa. La disrupción no es gritar más: es llegar con los deberes hechos y pedir compromisos verificables. No venimos a gestionar la queja, venimos a convertirla en proyecto”, dicen.

Fomento del empleo

Celebran la llegada del Coruña British International School al entorno, algo que no han visto como una amenaza, “sino una oportunidad para exigir que lo público esté a la altura”. Por ello, se reunieron este año con los alcaldes de Culleredo, Cambre, Carral, Cerceda, Arteixo o A Laracha para reclamar conjuntamente a la Xunta un Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) con Secundaria, Bachillerato y ciclos de FP especializados “en áreas de alta empleabilidad local: Logística y Transporte, Energías Renovables e Industria Agroalimentaria, entre otros”, comenta Martínez.

Para esta iniciativa recibieron apoyo de Culleredo, Cerceda y Carral, aunque critican que este último municipio se descolgó del proyecto poco después de comprometerse. “Nos dijeron por Whatsapp que nos olvidásemos de Carral cuando en la reunión se habían mostrado muy a favor. La sorpresa fue mayúscula cuando vimos en la prensa que iban a contar con un FP de Automoción y les pedimos explicaciones, que aún no han dado”, señalan.

Presumen de patrimonio natural, vida en comunidad y una “posición estratégica” en el área, con un fuerte tejido industrial muy cerca —Ledoño, Sabón, Morás—, pero reconocen que tienen muchos retos por delante: “Una familia no se instala en el rural si no tiene colegio, transporte, deporte, servicios básicos y una carretera segura”, concluyen.

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