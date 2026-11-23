La Dragona Ramona, en uno de sus cuentacuentos AYTO. CULLEREDO

La biblioteca municipal Miguel González Garcés, en el Edificio de Servizos Múltiples de O Burgo, acogerá esta semana dos sesiones de cuentacuentos para el público infantil. Las propuestas tendrán lugar este miércoles 25 y el viernes, día 27 de noviembre.

La cita del miércoles será a las 17.00 horas y lleva por título ‘Princesas, non grazas’. Es una actividad que llevará a cabo Manuela Contacontos y forma parte de la programación del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"Esta propuesta busca romper con los estereotipos de género y reivindicar el derecho de cada niño y niña a elegir libremente quién quiere ser", explica el Gobierno local. Está pensada especialmente para el público de 0 a 3 años y la entrada es libre y gratuita, sin reserva previa, hasta completar el aforo. El espectáculo forma parte de la Rede Cultural 2026 de la Diputación.

El viernes 27, a partir de las 17.30 horas, será el turno de la Dragona Ramona con el cuento ‘O outono da árbore cascarrabias’. La sesión está dirigida a niños y niñas a partir de 3 años, con entrada libre y gratuita y sin inscripción previa.

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