Pista de Sueiro, en Culleredo PP CULLEREDO

La portavoz del PP y candidata a la Alcaldía de Culleredo, Izaskun García, pedirá este jueves en el pleno que se reponga de inmediato la red perimetral de la pista polideportiva de Sueiro, que "se retiró durante la reforma del centro social y nunca se volvió a instalar", asegura.

"Basta con que un balón salga hacia la calzada y un niño corra detrás para que haya peligro. Reponer una red no es una obra, es una decisión. Y esa decisión no puede esperar a ninguna reforma integral”, afirma García, quien añade que "la historia de esta pista es la de una promesa que se repite y nunca llega", porque en 2018 "el Ayuntamiento encargó un primer proyecto, en 2019 el alcalde, José Ramón Rioboo, prometió modernizarla y en 2023 anunció una reforma integral de 360.000 euros que estaría terminada ese mismo verano". Para García, son "ocho años de promesas incumplidas y los niños de Sueiro juegan hoy con menos protección que antes".

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