Pista del aeropuerto de Alvedro GERMÁN BARREIROS

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Culleredo ha registrado una moción que "pon en cuestión o relato oficial de seguridade arredor do aeroporto de Alvedro". La iniciativa, explican, denuncia la "perigosa inercia e falta de previsión" tanto de Aena como del Ayuntamiento cullerdense y la Xunta por no realizar simulacros de accidente fuera del recinto, "tal e como esixe a lexislación estatal (Real Decreto 837/2020)".

Tono Chouciño, portavoz, señala que los simulacros bianuales que se realizan actualmente son una "ficción burocrática". "Estatisticamente, os accidentes graves ocorren fóra de pista. Na Coruña tivemos a desgraza de sofrer un grande accidente o 31 de agosto de 1973 e foi en Montrove. Non ensaiar que pasa cando o avión cae sobre o solo residencial da contorna do aeroporto é unha temeridade", afirma.

La agrupación también carga contra el Ejecutivo coruñés por la inversión para potenciar nuevas rutas aéreas: "Resulta moral e politicamente inadmisible que se financie con cartos públicos encher o ceo de avións sobre as nosas cabezas mentres se aforra en protexer a poboación circundante. A Xunta e o Estado, no ámbito das súas competencias, teñen que asegurar o cumplimento das medidas preventivas que establece a lexislación. Esiximos que o incremento de tráfico veña acompañado de xeito proporcional dun incremento na prevención", afirma el BNG.