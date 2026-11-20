Vanessa Tenreiro y Alfredo Caridad CARLOTA BLANCO

Vanessa Tenreiro y Alfredo Caridad abren este sábado en la calle Sanjurjo de Carricarte de O Burgo (Culleredo) el Vantrí, un espacio para los amantes del café y "un sueño hecho realidad", explican los hosteleros, vecinos de este barrio. "En 2022 tuve un cáncer y tras eso nació mi idea de montar mi propio café, un lugar donde la gente se sienta como en casa y que dé mucha importancia al producto", dice Tenreiro, y su marido apostilla que "es difícil encontrar sitios con un buen café" y por eso han aprendido "de los mejores: Veracruz, en especial a Paula y Antonio", a los que agradecen su ayuda inestimable en esta ‘aventura’, igual que al resto de proveedores.

Tras tres meses de reforma que el propio Alfredo realizó –"fueron muchas horas aquí metido, pero cuando lo haces con ilusión sale todo", dice el ‘manitas’–, con algunos "inconvenientes que fueron surgiendo", el Vantrí llega para hacerse un hueco en la oferta local y programará eventos y sesiones vermú los fines de semana, además de tener en mente contar con un karaoke próximamente. "La idea es venir y pasarlo bien", dicen.

Con Veracruz han elegido un café especial para su local, “totalmente personalizado y redondo: va bien para un ristretto o para una bebida con leche”, y tendrán chocolate, churros, bollería y dulces de Habaziro y también desayunos salados, explica Vanessa Tenreiro, quien da las gracias a su marido y a su hija, Triana –presente en el nombre del local– por el apoyo constante.

“Abriremos de 06.00 a 15.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas en invierno, un horario para los trabajadores, y en verano cerraremos por las tardes”, concluye la hostelera de O Burgo.

Detalles

La cafetería cuenta con varias piezas históricas que le aportan personalidad, como una caja registradora o la mesa que la soporta, de más de cien años. "La caja estaba en el primer negocio que abrió en este local, un bar que se llamaba Boado y cuyos descendientes, los dueños actuales, nos han regalado. Y funciona, es una pasada", indica el matrimonio.

Además, tienen un rincón que preside una mesa hecha a mano por un buen amigo, Julio, quien también les donó una televisión antigua de color rojo, entre otras cosas. "Detalles que intentan marcar un poco la diferencia para que no sea una decoración al uso", comentan.

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