Exterior del conservatorio de Culleredo Archivo El Ideal Gallego

La portavoz del PP, Izaskun García, ha respaldado las reivindicaciones de la ANPA O Burgo del Conservatorio Profesional de Música de Culleredo y ha exigido al alcalde, José Ramón Rioboo, que explique por qué siguen pendientes las soluciones que las familias llevan cursos reclamando. “Culleredo destina un millón de euros al año al conservatorio. Con ese esfuerzo de los vecinos, es intolerable llegar a mediados de noviembre con media jornada de piano sin cubrir, un edificio sin reparaciones ni mantenimiento y ayudas municipales que nunca llegan. ¿Cómo está gestionando Rioboo el conservatorio para que las familias tengan que reclamar lo mismo curso tras curso?”, señala Izaskun García.

Según denuncia la asociación, la necesidad de cubrir media jornada de profesorado de piano ya se conocía antes de empezar el curso y existen listas de contratación vigentes.

También advierte de que no se han realizado obras y persisten las filtraciones y humedades en el centro, así como que las subvenciones municipales de 2023 y 2024 siguen sin resolverse y que las de 2025 y 2026 continúan sin convocar. “Las familias han hecho su parte. Han identificado los problemas y llevan tiempo pidiendo soluciones. Ahora le toca al alcalde responder. ¿Cuándo inició el trámite para cubrir la vacante de piano? ¿Qué día se incorporará el docente? ¿Cuándo empiezan las reparaciones y cuándo va a resolver y convocar las ayudas pendientes? Las familias merecen esas respuestas por escrito”, afirma la portavoz popular.

García propone planificar con la dirección del conservatorio las necesidades de profesorado antes de cada curso, fijar un calendario anual de mantenimiento y ayudas y revisar su cumplimiento con el ANPA: “La educación musical de calidad en Culleredo merece ese esfuerzo económico. Precisamente por eso, el gobierno municipal tiene que rendir cuentas de cómo lo gestiona y garantizar que se traduzca en profesorado suficiente, un edificio en condiciones y ayudas que lleguen a tiempo”.