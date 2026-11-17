Obras en la parte baja de la avenida de Vilaboa AYTO. CULLEREDO

Las obras de reforma de la parte baja de la avenida de Vilaboa entran en su recta final con la pavimentación de la calzada. Así lo indicó este martes el Ayuntamiento de Culleredo, que emprenderá durante la próxima semana los trabajos en horario nocturno para minimizar el impacto en la circulación de una de las arterias principales del municipio.

Está previsto que el asfaltado se lleve a cabo en cuatro noches, desde el lunes 23 al viernes 27 de noviembre. En todos los casos el horario previsto es de 22.30 a 06.30 de la mañana del día siguiente, señaló el Ejecutivo de José Ramón Rioboo en un comunicado.

Las obras se acometerán progresivamente en ambos carriles, por lo que el tráfico será regulado alternativamente con semáforos. La actuación implicará una restricción en el acceso a los garajes, “que se irá normalizando según se vaya completando el asfaltado de la zona de arriba hacia abajo”, garantiza el Consistorio.

Con una inversión de 798.210 euros –el montante total, sumando todas las fases del proyecto para esta avenida, roza los tres millones–, el Ayuntamiento está dando continuidad a la modernización de la avenida en este tramo, entre la AP-9 y la calle Luis Seoane. A esta obra se suman otras cercanas como la mejora de Domingo Sierra.

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