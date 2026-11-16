Dous feridos nunha colisión múltiple con sete vehículos implicados na A-6, en Culleredo
Dúas persoas resultaron feridas nunha colisión múltiples con sete vehículos implicados na A-6, á altura de Culleredo.
Tal e como trasladou o 112 Galicia, foi un particular quen deu o primeiro aviso pasados uns minutos das 20.00 horas. Na chamada informaba de que acababa de producirse unha colisión en cadea no quilómetro 588 da A-6, á altura de Orro e en sentido A Coruña.
Segundo o seu testemuño, o accidente produciuse cando os vehículos trataban de esquivar unha árbore. De feito, sobre esa hora, o 112 relata que recibiu as chamadas de varios particulares que informaban da presenza dunha árbore caída nese mesmo punto quilométrico.
Neste sentido, apuntou que un dos alertantes comunicou que o seu vehículo pasou por encima das ramas da árbore, aínda que resulto ileso.
Até o punto desprazáronse membros do servizo de mantemento da vía, de Urxencias Sanitarias de Galicia e da Garda Civil de Tráfico, que confirmaron que foron sete os vehículos implicados e que dúas persoas necesitaban asistencia.