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Culleredo

Culleredo busca 50 pajes para la cabalgata de Reyes

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/11/2026 17:25
Cabalgata de Culleredo 2026
Cabalgata de Culleredo 2026
AYTO. CULLEREDO
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Culleredo busca pajes y acompañantes de Sus Majestades de Oriente, los Reyes Magos, para la cabalgata que recorrerá el municipio el 5 de enero de 2027. El Ayuntamiento abrirá el próximo día 23 la inscripción para participar como figurantes en el desfile, con 50 plazas para menores de entre 8 y 10 años a fecha de 1 de enero de 2027.

Las solicitudes pueden presentarse desde las 09.00 horas del 23 de noviembre hasta las 00.00 horas del 2 de diciembre a través de la sede electrónica y es necesario adjuntar el impreso de participación, disponible en la web municipal. Se debe presentar una solicitud por cada menor, también en el caso de hermanos, recuerda el Consistorio.

La lista provisional de admitidos se publicará el 7 de diciembre en el tablón del Centro Municipal Pablo Picasso y la definitiva, el 11 de diciembre. Los empadronados en Culleredo tendrán preferencia y, si hay más solicitudes que plazas, se repartirán por sorteo.

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