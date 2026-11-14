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Culleredo

El entorno del IES Blanco Amor en Culleredo ganará aceras más amplias y pasos de peatones elevados

La actuación permitirá mejorar la seguridad de los peatones en la calle Condes de Andrade, que conecta Vilaboa con Cordeda, y en el entorno del centro educativo.

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/11/2026 11:32
CONDES DE ANDRADE tramo ya hecho
Calle Conde de Andrade
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Culleredo ha adjudicado por 256.461,16 euros las obras de renovación de la calle Condes de Andrade y de los accesos al IES Eduardo Blanco Amor, situado en el núcleo de Cordeda. La intervención, cofinanciada por la Deputación da Coruña a través del Plan Único, permitirá mejorar la seguridad vial y renovar las infraestructuras de este entorno.

El proyecto abarca tanto la calle Condes de Andrade, que comunica los núcleos de Vilaboa y Cordeda, como el ramal de entrada al instituto. Uno de los principales objetivos será reforzar la seguridad de los peatones, especialmente de los estudiantes y de las personas que se desplazan diariamente al centro educativo.

Según explicó el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, la actuación está diseñada para proporcionar un itinerario peatonal más seguro y corregir las actuales deficiencias de accesibilidad. En algunos tramos, las aceras tienen menos de dos metros de anchura, mientras que otros carecen de ellas y únicamente disponen de un arcén transitable. Con la reforma, se ampliarán los espacios peatonales y se mejorarán las plazas reservadas a personas con movilidad reducida.

PLANO OBRAS CONDES DE ANDRADE
Plano de las obras en el entorno del IES Blanco Amor

La intervención también contempla la renovación del pavimento de la calzada y la reparación de las aceras que presentan desperfectos o desniveles. Además, los pasos de peatones serán elevados e incorporarán iluminación específica para aumentar la visibilidad y proteger a los viandantes.

Más iluminación y renovación de los servicios

La mejora de Condes de Andrade incluirá también una renovación estética y ambiental del entorno. El Concello instalará nuevo mobiliario urbano, plantará árboles y arbustos y utilizará materiales resistentes y acordes con la imagen de los espacios públicos que se están reformando en otros puntos del municipio.

En cuanto a los servicios, se modernizará el alumbrado público mediante tecnología LED y se ampliarán las redes de recogida de aguas pluviales y saneamiento. La actuación se completará con una actualización de la señalización viaria para advertir a los conductores de la presencia de una zona escolar.

Rioboo enmarca esta intervención en la línea de proyectos de regeneración urbana que el gobierno local está desarrollando en diferentes puntos de Culleredo, con especial atención a la mejora de los espacios públicos y la seguridad de los desplazamientos.

Continuidad de las mejoras en Vilaboa

Las obras darán continuidad a la renovación realizada anteriormente en el tramo superior de la calle Condes de Andrade, en el acceso al parque de A Laboral.

Asimismo, el Concello tiene ya adjudicada la reforma de la calle Domingo Sierra, entre el cruce con Condes de Andrade y la plaza de la Iglesia de Vilaboa. Esta actuación permitirá avanzar en la mejora de la conexión viaria y de los espacios públicos de este núcleo.

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