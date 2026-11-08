Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo adjudica por 138.000 euros la mejora viaria del núcleo de A Corveira

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/11/2026 20:38
Una de las calles del núcleo de A Corveira
Una de las calles del núcleo de A Corveira
AYTO. CULLEREDO
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Culleredo impulsa la mejora urbana de A Corveira con las obras de renovación de tres itinerarios: la avenida da Corveira, la calle Pablo Neruda y la calle Antón Losada Diéguez

Las actuaciones acaban de ser adjudicadas por parte del Ayuntamiento por un importe de 138.190 euros, con financiación de la Diputación, y tienen como objetivo “el incremento de la seguridad vial y la modernización de servicios”, dice el alcalde, José Ramón Rioboo.

El regidor destaca que la intervención se enmarca en los planes de regeneración urbana del municipio, concebidos con el prisma de incrementar la calidad de vida.

Iglesia de Santa María de Rutis

Culleredo adjudica por 192.000 euros la reforma del entorno de la iglesia de Santa María de Rutis

Más información
Representantes políticos y vecinales en el acto de presentación de la licitación de viviendas en Vilaboa

Culleredo y la Xunta se comprometen a habilitar suelo para nuevas promociones de vivienda protegida

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Una de las calles del núcleo de A Corveira

Culleredo adjudica por 138.000 euros la mejora viaria del núcleo de A Corveira
Redacción
Llegada a la isla de El Hierro, de 164 inmigrantes, este sábado, rescatados por Salvamento Marítimo

Más de 600 personas llegan a El Hierro este domingo a bordo de tres cayucos
EFE
Ambiente en la Feira do Mel

Oleiros promueve ‘a forza da colmea’ y la alimentación tradicional en la XXXVI Feira do Mel
Noelia Díaz
Isabel Rodríguez, durante el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda celebrado este viernes en el Congreso

El Congreso votará los decretos de vivienda el próximo jueves, un día después de la huelga general
Europa Press