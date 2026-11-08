Culleredo adjudica por 138.000 euros la mejora viaria del núcleo de A Corveira

Una de las calles del núcleo de A Corveira AYTO. CULLEREDO

Culleredo impulsa la mejora urbana de A Corveira con las obras de renovación de tres itinerarios: la avenida da Corveira, la calle Pablo Neruda y la calle Antón Losada Diéguez.

Las actuaciones acaban de ser adjudicadas por parte del Ayuntamiento por un importe de 138.190 euros, con financiación de la Diputación, y tienen como objetivo “el incremento de la seguridad vial y la modernización de servicios”, dice el alcalde, José Ramón Rioboo.

El regidor destaca que la intervención se enmarca en los planes de regeneración urbana del municipio, concebidos con el prisma de incrementar la calidad de vida.

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