Culleredo adjudica por 192.000 euros la reforma del entorno de la iglesia de Santa María de Rutis

Iglesia de Santa María de Rutis AYTO. CULLEREDO

Culleredo incrementará la seguridad vial y pondrá en valor el entorno de la iglesia de Santa María de Rutis mediante un proyecto que asciende a 192.202,22 euros.

“Se trata de una actuación necesaria para los vecinos de Castro Laxe y a la vez realzará una de las joyas patrimoniales del municipio, de origen medieval ya que se erigió en el siglo XII”, explica el Consistorio.

La obra, que se acaba de adjudicar, está cofinanciada por la Diputación. El alcalde, José Ramón Rioboo, apunta que la actuación busca “realzar el patrimonio histórico a la vez que procurar más seguridad y servicios”, y añade que con la obra se amplían los itinerarios reservados a peatones.

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