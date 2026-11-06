Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo adjudica por 192.000 euros la reforma del entorno de la iglesia de Santa María de Rutis

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/11/2026 21:00
Iglesia de Santa María de Rutis
Iglesia de Santa María de Rutis
AYTO. CULLEREDO
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Culleredo incrementará la seguridad vial y pondrá en valor el entorno de la iglesia de Santa María de Rutis mediante un proyecto que asciende a 192.202,22 euros. 

“Se trata de una actuación necesaria para los vecinos de Castro Laxe y a la vez realzará una de las joyas patrimoniales del municipio, de origen medieval ya que se erigió en el siglo XII”, explica el Consistorio. 

La obra, que se acaba de adjudicar, está cofinanciada por la Diputación. El alcalde, José Ramón Rioboo, apunta que la actuación busca “realzar el patrimonio histórico a la vez que procurar más seguridad y servicios”, y añade que con la obra se amplían los itinerarios reservados a peatones.

Representantes políticos y vecinales en el acto de presentación de la licitación de viviendas en Vilaboa

Culleredo y la Xunta se comprometen a habilitar suelo para nuevas promociones de vivienda protegida

Más información
Fabiola García e Izaskun García, en O Burgo

Fabiola García visita O Burgo para conocer las necesidades de los vecinos y comerciantes

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Pedro Sánchez, durante el acto de precampaña que los socialistas han celebrado este viernes en el Polideportivo del Cabanyal, en Valencia

Sánchez contrasta la "dignidad y ejemplaridad" de Puente con la forma de actuar del PP
EFE
El secretario general del Semaf, Diego Martín, acude a una reunión con el ministro Carlos Cuerpo, este jueves, en Madrid

Los maquinistas mantienen las fechas de la huelga en Renfe tras una nueva reunión con Cuerpo
EFE
Iglesia de Santa María de Rutis

Culleredo adjudica por 192.000 euros la reforma del entorno de la iglesia de Santa María de Rutis
Redacción
Personas migrantes este martes, en la playa El Trampolín de Ceuta

Interior revela a la jueza que Marruecos detuvo a dos instigadores de la entrada en Ceuta
EFE