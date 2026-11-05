Culleredo y la Xunta se comprometen a habilitar suelo para nuevas promociones de vivienda protegida

Representantes políticos y vecinales en el acto de presentación de la licitación de viviendas en Vilaboa PATRICIA G. FRAGA

El Ayuntamiento de Culleredo y la Xunta, a través de la Consellería de Vivenda, se comprometieron ayer a habilitar suelo para llevar a cabo nuevas promociones de vivienda protegida de alquiler social. Lo hicieron el alcalde, José Ramón Rioboo, y la conselleira María M. Allegue en un acto en el que se anunció la licitación de las obras de construcción de 17 pisos de promoción pública en el núcleo de Vilaboa, en concreto, en una parcela ubicada en la calle Alcalde Domingo Sierra.

Según fuentes autonómicas, la inversión en esta iniciativa alcanza los 3,5 millones de euros y está previsto que los pisos se entreguen a lo largo de 2028. Las empresas interesadas en llevar a cabo el proyecto disponen de plazo hasta el 23 de diciembre para presentar ofertas.

Por su parte, el regidor indicó que la actuación es fruto de las conversaciones mantenidas desde 2014 entre ambas administraciones para buscar suelo público o susceptible de albergar vivienda de protección y dar respuesta así a una necesidad “evidente” en la comunidad autónoma, en general, y en Culleredo, en particular.

Convenios

“Desde o Concello seguimos traballando en dispoñer de máis solo publico, pero tamén existen posibilidades de convenios en solo privado nos que coparticipar Xunta e Goberno local”, dijo Rioboo, que avanzó que solicitará una nueva reunión con Allegue para presentarle otra propuesta con diferentes opciones.

Añadió que la parcela sobre la que se construirán tres bloques de viviendas era propiedad de la Xunta pero que ya se encontraba a la venta y fruto de la cooperación entre administraciones se cambió el destino. “Estamos moi contentos de que a Xunta aceptase retirar a parcela da subasta pública e que se dedique a unha demanda tan vital como a vivenda”, apostilló.

El PP aplaude la iniciativa

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Culleredo, Izaskun García, presente también en el acto, destacó que la inversión supone un avance para el municipio. “Detrás de la necesidad de vivienda hay jóvenes que quieren independizarse y familias que no encuentran un hogar que puedan pagar. Estas 17 viviendas son una buena noticia para Culleredo y queremos que tengan continuidad con nuevas promociones”.

García recordó que el PP lleva casi dos años trasladando esta preocupación a la Xunta. Así en 2025 organizaron en O Burgo un encuentro sobre ayudas a la compra y al alquiler, con la participación de Allegue, en el que jóvenes y familias pudieron plantear sus dificultades y conocer los apoyos disponibles. “Hemos llevado a la consellería las necesidades que nos trasladan los vecinos y seguiremos haciéndolo. Hoy agradecemos a la Xunta esta inversión y su compromiso con Culleredo. El siguiente paso es trabajar para que pueda construirse aquí más vivienda pública”, señaló.

Asimismo, defendió una política municipal de vivienda que combine el impulso al planeamiento con la búsqueda de oportunidades para nuevas promociones. “Como alcaldesa, activaré la tramitación del PXOM y la búsqueda de suelo para vivienda pública. Quiero que el Concello llegue a la Xunta con parcelas y propuestas concretas para construir más. Estas 17 viviendas son una buena noticia, pero nuestro trabajo es conseguir que tengan continuidad”, apostilló.

Precio del alquiler

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, indicó que los 17 pisos serán de calidad, eficientes y su coste será de entre 150 y 300 euros al mes. Los vecinos y trabajadores del municipio tendrán preferencia a la hora de acceder. Se caracterizan por su distribución en bajo y cuatro alturas. La fachada principal del inmueble se abrirá a las zonas verdes y equipamientos municipales de la calle. De todas las viviendas previstas en esta actuación, ocho serán de tres dormitorios y las nueve restantes de dos. Además, habrá también dos adaptadas para personas con discapacidad.