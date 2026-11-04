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Culleredo

Fabiola García visita O Burgo para conocer las necesidades de los vecinos y comerciantes

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/11/2026 20:07
Fabiola García e Izaskun García, en O Burgo
Fabiola García e Izaskun García, en O Burgo
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La portavoz del Partido Popular de Culleredo, Izaskun García, recorrió este miércoles O Burgo junto a Fabiola García, número 2 de la candidatura popular al Congreso por la provincia de A Coruña, y concejales del grupo municipal. Durante el paseo mantuvieron encuentros con vecinos y comerciantes para conversar sobre las necesidades del municipio y la actividad del pequeño comercio.

La plaza Europa fue uno de los puntos del recorrido, en el que Izaskun García destacó la importancia de mantener una relación constante con quienes viven y trabajan en Culleredo para definir prioridades y contrastar las propuestas de mejora de los barrios. “Los vecinos conocen bien los problemas de Culleredo. Nuestra responsabilidad es trabajar con ellos para resolverlos. Queremos un Concello que escuche antes de actuar, que planifique y que cumpla. Cada actuación debe tener una finalidad clara: hacer más fácil la vida de la gente”, afirmó.

García defendió también que el contacto con representantes de otras administraciones debe servir para dar continuidad a las demandas locales y buscar apoyos, al tiempo que el Concello asume sus propias responsabilidades: “Tengo claro el Culleredo por el que trabajo: barrios cuidados, servicios que respondan y un Ayuntamiento que esté pendiente de lo que necesitan sus vecinos. Ese proyecto se construye en la calle, hablando con la gente y convirtiendo sus prioridades en trabajo y decisiones”.

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