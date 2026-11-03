Culleredo licita otro paquete de obras para la reforma del núcleo de Tarrío

Panorámica del núcleo de Tarrío

El Ayuntamiento de Culleredo saca a licitación un nuevo paquete de obras para reformar y mejorar el núcleo de Tarrío. Según fuentes municipales, se trata de un paso más en la transformación de la zona, tras haberse completado la modernización de la carretera provincial y haber contratado la mejora de algunas de las calles adyacentes a la casa consistorial y el consultorio médico.

La intervención supondrá una inversión de casi 218.000 euros, cofinanciados por la Diputación. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó la importancia de este proyecto dentro de la estrategia de renovación viaria del municipio. “No se trata de una actuación aislada, sino que se enmarca dentro del plan de mejora integral que el Ayuntamiento está desplegando en el núcleo de Tarrío”, dijo el regidor.

Objetivo

Las mismas fuentes añaden que el objetivo de las obras es rehabilitar el pavimento, actualmente deteriorado por el paso del tiempo, en siete viales de titularidad municipal que suman 1.721 metros de longitud y más de 9.000 metros cuadrados de superficie. Las calles en las que se actuará son Fonte do Souto, Manuel Reboredo, Tarrío, Leonzas, Poeta Pilar Pallares y Unión, incluyendo la pavimentación completa de un ramal de Leonzas que en la actualidad cuenta con un firme de zahorra.

El Ayuntamiento señala que los trabajos previstos se centrarán en corregir patologías del firme mejorando el drenaje de las calles mediante la limpieza de márgenes y la reapertura de cunetas. Tras el fresado de las zonas deterioradas, se procederá al extendido de una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente.

Rioboo subraya que con estas obras el Gobierno local “está dando respuesta directa a las demandas vecinales, garantizando una infraestructuras modernas, seguras y de calidad”.