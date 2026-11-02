La Xunta licita la construcción de 17 viviendas de promoción pública en Culleredo

Recreación del edificio en Alcalde Domingo Sierra XUNTA

El Consello da Xunta autorizó este lunes la licitación del contrato de ejecución de la obra de 17 viviendas de promoción pública en la calle Alcalde Domingo Sierra, en Culleredo. La actuación será en una parcela de titularidad autonómica y el presupuesto asciende a 3.398.655,46 euros.

El proyecto fue redactado por Muñiz Mas Alfaya SLP y del total de 17 pisos, nueve serán de dos dormitorios, una de ellas adaptada en la planta baja, y las otras ocho de tres dormitorios.

El edificio contará con planta baja y cuatro alturas, mientras que bajo rasante se situarán garajes y trasteros.

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