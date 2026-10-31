Culleredo acometerá este mes la renovación integral del sistema de iluminación del campo de A Lavandeira, en O Burgo

Campo de fútbol de O Burgo

Culleredo acometerá este mes la modernización integral del sistema de iluminación del campo de fútbol de O Burgo, conocido como A Lavandeira. Una actuación que renovará por completo los focos e incrementará la seguridad en las instalaciones eléctricas del recinto.

El Gobierno local destina una inversión de 48.365 euros. La partida forma parte del Plan de Infraestructuras Deportivas que se aprobó con cargo al superávit de tesorería y que conllevará un total de 17 actuaciones, entre las que se encuentra ésta del campo de O Burgo.

La actuación prevé sustituir los 24 focos antiguos por 16 nuevos proyectores led, renovar los soportes de las cuatro torres de iluminación, mejorar los cuadros eléctricos y reemplazar 255 metros de cableado subterráneo. De esta forma, se modernizarán unas instalaciones que padecían del paso del tiempo.

El alcalde, José Ramón Rioboo, explica que con esta intervención “buscamos mejorar la visibilidad durante entrenamientos y partidos, garantizando la seguridad de los deportistas”. Además, señala, con la dotación de tecnología led se reducirá el consumo energético promoviendo la eficiencia.

Esta obra no es la única prevista para el campo de A Lavandeira. El gobierno municipal también incluyó en el plan la reforma integral de los vestuarios, con un presupuesto de 179.987,50 euros. Asimismo, se renovarán redes perimetrales y porterías en el conjunto de los campos municipales.

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En el ámbito de los restantes campos de fútbol, el gobierno local renovará de forma integral el campo de O Carrizo, en O Portádego, con nuevo terreno, iluminación, redes de riego y equipamiento.

Además, el Concello de Culleredo renovará el césped del campo de fútbol de Rutis colocando uno de última generación y reformará los vestuarios del campo de Tarrío.

En el campo de Almeiras, se renovará la iluminación y se creará un nuevo edificio de vestuarios conjuntos con el pabellón. Contendrá cuatro vestuarios para equipos, dos para árbitros y diferentes salas.

El plan de infraestructuras deportivas, con un total de 4,9 millones de inversión, abarca además a los polideportivos, pistas exteriores, y otros recintos como los campos da chave. Algunas obras ya están en licitación, como es el caso de la renovación integral del polideportivo de Tarrío, con un presupuesto de 1.295.910 euros.

“Apostamos por un plan de intervenciones de envergadura para mejorar de forma sobresaliente unos recintos que emplean los clubes con la participación de miles de vecinos y vecinas de todas las edades”, resume Rioboo.