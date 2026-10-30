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Culleredo

Política Social subvenciona con 298.237,68 euros el nuevo servicio de Atención Temprana de Culleredo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/10/2026 16:59
El servicio de Atención Temprana está dirigido a niños de 0 a 6 años
 
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El Ayuntamiento de Culleredo estrenará un servicio de Atención Temprana. La Consellería de Política Social ha concedido una subvención de 298.237,68 euros dentro del FSE+ Galicia 2021-27.

Con esta cuantía se sufragará la prestación por dos años, hasta 2028. El municipio cullerdense ofrecerá en total más de 10.000 horas de atención a las familias, con servicios individualizados de logopedia, terapia ocupacional o psicología, indican desde Culleredo.

La atención temprana se dirigirá a la población infantil de 0 a 6 años para tratar de dar respuesta a las necesidades, ya sea transitorias o permanentes, que presenten los usuarios con trastornos de desarrollo o con riesgo de padecerlos. 

La apuesta del Ayuntamiento de Culleredo es realizarla a través de una entidad social especializada, mediante una unidad que contará con tres profesionales, que trabajarán en un momento clave para el desarrollo psicomotriz de la infancia, potenciando sus capacidades y procurando la integración en su entorno, con seguimiento por parte de los servicios municipales.

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La idea del Gobierno de Culleredo es ofrecer la prestación en Vilaboa, en el local municipal situado en la calle Domingo Sierra, junto a la oficina del departamento de Servicios Sociales. Los usuarios accederán derivados principalmente de los Servicios Sociales de acuerdo con las necesidades que informen los técnicos.

El Concello de Culleredo había sido beneficiario en el primer trimestre del año de la convocatoria adicional de la consellería para la atención temprana, pero no llegó a echar a andar. El pleno municipal de abril aprobó el servicio a través de un concierto social, pero posteriormente, la contratación quedó desierta de acuerdo con el dictamen de Intervención, decisión recurrida posteriormente por la única entidad presentada.

Ahora con la nueva financiación concedida por un plazo ya de 2 años, sí que podrá poner en marcha un servicio nuevo con el que apoyar al desarrollo de la infancia en muchas familias de Culleredo.

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