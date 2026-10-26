Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Izaskun García urge a Rioboo a "abandonar la propaganda" con A Garrocha y "asumir su fracaso con el deporte" de Culleredo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/10/2026 16:02
Izaskun García plantea soluciones para A Garrocha
Izaskun García plantea soluciones para A Garrocha
 
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Partido Popular exigirá mañana en el Pleno de Culleredo que se mantenga la cesión de uso de los terrenos de A Garrocha y Monte Costa, vigente hasta 2042, y desista formalmente de la solicitud presentada para ponerle fin. 

La moción reclama también que la corporación municipal participe en las decisiones sobre ambos espacios y reciba toda la documentación del procedimiento.

La portavoz popular, Izaskun García, cuestiona que el alcalde, José Ramón Rioboo, haya anunciado, a solo tres días de la convocatoria y conociendo ya la iniciativa del PP, un nuevo macroproyecto conjunto con la Diputación de A Coruña para crear un bosque autóctono y un complejo deportivo. “En enero pidió devolver los terrenos, después anunció nuevas instalaciones y ahora presenta otro gran proyecto. ¿Por qué quiere renunciar a un derecho que Culleredo tiene garantizado hasta 2042?”, señala García.

Para el PP, la prioridad debe ser conservar el derecho de uso y explorar fórmulas de financiación y colaboración con las distintas administraciones que permitan ejecutar las actuaciones. “Devolver los terrenos puede ser la salida más cómoda para quien no quiere asumir la responsabilidad de recuperarlos, pero no es la solución para atender al deporte local y que piden nuestros vecinos. Si soy alcaldesa, buscaré los recursos y los acuerdos necesarios para sacar adelante un proyecto municipal”, asegura.

PP Culleredo

García reúne a la Junta Directiva Local del PP de Culleredo y anuncia encuentros vecinales en las once parroquias

Más información

Así, García destaca que el PP ya está trabajando en una propuesta para aprovechar la zona, elaborada con la participación de entidades deportivas locales y posibles inversores interesados en su desarrollo. 

El objetivo es diseñar unas instalaciones de uso municipal, consensuadas con los clubes y adaptadas a sus necesidades de entrenamiento y competición, que también den servicio a los vecinos. “No queremos otro proyecto que se quede en papel mojado. Queremos que A Garrocha vuelva a ser un espacio útil para el deporte de Culleredo”, afirma.

La portavoz popular critica, además, que el nuevo anuncio no concrete inversión, calendario de ejecución ni quién decidirá los usos futuros de las instalaciones. 

Además, afirman que según las consultas realizadas por el PP en la Diputación, tampoco consta por el momento ningún expediente de tramitación del proyecto anunciado. García recuerda además que Rioboo lleva desde 2018 presentando distintas actuaciones para esta zona sin que ninguna de ellas se haya materializado: “Los clubes siguen esperando instalaciones mientras el alcalde sigue ofreciendo titulares. Culleredo necesita hechos, no más propaganda”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Izaskun García plantea soluciones para A Garrocha

Izaskun García urge a Rioboo a "abandonar la propaganda" con A Garrocha y "asumir su fracaso con el deporte" de Culleredo
Redacción
Sede central de Inditex en Arteixo

Arteixo autoriza a Inditex a demoler el antiguo parque de bomberos de Sabón
Redacción
JETOUR

De pionera de los SUV de diseño cuadrado a referente mundial del estilo de vida: JETOUR presenta la tecnología “Travel+”
Contenido Patrocinado
Sabino, ganador de la ruta tapas Exaltación do Cogomelo de Teixeiro

Restaurante Sabino se impone en el concurso de tapas convocado dentro de la Exaltación do Cogomelo de Teixeiro
Lucía Tenreiro