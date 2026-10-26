Izaskun García urge a Rioboo a "abandonar la propaganda" con A Garrocha y "asumir su fracaso con el deporte" de Culleredo

Izaskun García plantea soluciones para A Garrocha

El Partido Popular exigirá mañana en el Pleno de Culleredo que se mantenga la cesión de uso de los terrenos de A Garrocha y Monte Costa, vigente hasta 2042, y desista formalmente de la solicitud presentada para ponerle fin.

La moción reclama también que la corporación municipal participe en las decisiones sobre ambos espacios y reciba toda la documentación del procedimiento.

La portavoz popular, Izaskun García, cuestiona que el alcalde, José Ramón Rioboo, haya anunciado, a solo tres días de la convocatoria y conociendo ya la iniciativa del PP, un nuevo macroproyecto conjunto con la Diputación de A Coruña para crear un bosque autóctono y un complejo deportivo. “En enero pidió devolver los terrenos, después anunció nuevas instalaciones y ahora presenta otro gran proyecto. ¿Por qué quiere renunciar a un derecho que Culleredo tiene garantizado hasta 2042?”, señala García.

Para el PP, la prioridad debe ser conservar el derecho de uso y explorar fórmulas de financiación y colaboración con las distintas administraciones que permitan ejecutar las actuaciones. “Devolver los terrenos puede ser la salida más cómoda para quien no quiere asumir la responsabilidad de recuperarlos, pero no es la solución para atender al deporte local y que piden nuestros vecinos. Si soy alcaldesa, buscaré los recursos y los acuerdos necesarios para sacar adelante un proyecto municipal”, asegura.

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Así, García destaca que el PP ya está trabajando en una propuesta para aprovechar la zona, elaborada con la participación de entidades deportivas locales y posibles inversores interesados en su desarrollo.

El objetivo es diseñar unas instalaciones de uso municipal, consensuadas con los clubes y adaptadas a sus necesidades de entrenamiento y competición, que también den servicio a los vecinos. “No queremos otro proyecto que se quede en papel mojado. Queremos que A Garrocha vuelva a ser un espacio útil para el deporte de Culleredo”, afirma.

La portavoz popular critica, además, que el nuevo anuncio no concrete inversión, calendario de ejecución ni quién decidirá los usos futuros de las instalaciones.

Además, afirman que según las consultas realizadas por el PP en la Diputación, tampoco consta por el momento ningún expediente de tramitación del proyecto anunciado. García recuerda además que Rioboo lleva desde 2018 presentando distintas actuaciones para esta zona sin que ninguna de ellas se haya materializado: “Los clubes siguen esperando instalaciones mientras el alcalde sigue ofreciendo titulares. Culleredo necesita hechos, no más propaganda”.