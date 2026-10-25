Culleredo adjudica por 182.000 euros la reforma de la calle Vigovidín

Obra realizada en el Camino de Santiago a la altura de Almeiras

El Ayuntamiento de Culleredo impulsa una importante inversión en la mejora viaria de la parroquia de Almeiras. En concreto, tres proyectos que supondrán una inversión de 700.000 euros, cofinanciados por la Diputación de A Coruña, con la intención de incrementar la seguridad vial y renovar el firme de varias calles que se han ido deteriorando con el tiempo.

El alcalde, José Ramón Rioboo, apunta que las actuaciones “dan resposta ás necesidades trasladadas pola asociación de veciños”, a la que agradece “a súa implicación”, con cuyos representantes se reunió en la ronda de encuentros con el tejido asociativo del municipio, que “teñen un papel esencial como se comproba agora que se traducen esos compromisos en obras reais”.

El primero de los proyectos se acaba de adjudicar, es la renovación integral de la rúa Vigovidín, en el corazón de la parroquia. La cuantía de la intervención será de 182.493,10 euros.

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En este caso, se cambiará el pavimento de la vía, a la vez que se repararán las redes de abastecimiento, saneamiento y recogida de pluviales. También se dotará a la calle de iluminación led de alto rendimiento y se creará una plataforma única con prioridad peatonal, promoviendo la seguridad en un entorno residencial, donde se empleará pavimento en hormigón, manteniendo la uniformidad con el nuevo de la calle San Xiao.

La segunda obra se llevará a cabo en las calles Catas, Pedruco y Arzobispo Xelmírez, con un presupuesto de 240.453,06 euros.

En Catas se dará continuidad a la inversión realizada a cargo de los Edusi y que permitió la renovación de la vía adaptándola a su condición de Camino Inglés.

En este caso se completará el tramo restante hasta la intersección con la antigua N-550, siguiendo con el firme coloreado en ocre y dando prioridad al peatón frente al tráfico rodado, que tendrá una velocidad máxima permitida de 20 kilómetros/hora.

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También se cambiará la red de alumbrado público.

La calle Pedruco será renovada en sus primeros 40 metros y la calle Arzobispo Xelmírez, en su totalidad. En ambas se ejecutará una nueva red de recogida de aguas pluviales, subsanando las escorrentías en la superficie.

El tercer proyecto se llevará a cabo en las calles Silva, Eladio de la Iglesia y Pelamios. El objeto será rehabilitación de los firmes que se encuentran deteriorados con el paso del tiempo, a la vez que renovar la red de abastecimiento.

En total las intervenciones abarcarán 788 metros de calzadas. También será renovada la señalización horizontal y vertical. La cuantía destinada para esta actuación es de 286.992,46 euros.

Rioboo explica que las intervenciones “mellorarán notablemente as prestacións” de un conjunto de calles que presentan “unha necesidade clara de actuación”.

El regidor apunta que la contratación de obra pública por parte del Concello de Culleredo está “en máximos” y seguirá avanzando en las próximas semanas.