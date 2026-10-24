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Culleredo

García reúne a la Junta Directiva Local del PP de Culleredo y anuncia encuentros vecinales en las once parroquias

Redacción El Ideal Gallego
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24/10/2026 16:06
PP Culleredo
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El PP  ha reunido este sábado a su Junta Directiva Local de Culleredo en un desayuno de trabajo celebrado en su sede de Acea de Ama para organizar las próximas actividades de la formación y reforzar su proyecto municipal de cara a las elecciones de mayo de 2027.

La presidenta local y candidata a la alcaldía, Izaskun García, aprovechó el encuentro para reivindicar la unidad y la capacidad de trabajo de su equipo, al que llamó a implicarse activamente en una etapa que considera decisiva para el futuro de España y de Culleredo. 

“No estamos aquí para cubrir el expediente. Estamos aquí para cambiar las cosas. Tenemos un proyecto claro, un equipo comprometido y la determinación de gobernar. Somos la única alternativa real para lograr el cambio que merece Culleredo”, afirmó.

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García avanzó que el PP intensificará su actividad en las próximas semanas y anunció un calendario de mesas informativas, encuentros y visitas a las once parroquias del municipio. Estas actividades permitirán –dijo– recoger demandas y explicar a los vecinos las propuestas del partido. “Nuestro sitio está en la calle, escuchando a la gente, conociendo los problemas y buscando soluciones. Así se construye un proyecto de gobierno: desde la realidad de cada barrio y de cada parroquia”, señaló. 

La portavoz popular defendió también una gestión eficaz con prioridades claras en vivienda, servicios municipales, inversiones y atención al rural: “Culleredo no necesita más promesas. Necesita un gobierno que escuche, tome decisiones y convierta sus recursos en soluciones para los vecinos”.

El encuentro sirvió además para abordar la organización del partido ante las próximas elecciones generales. García animó a los asistentes a participar en las actividades previstas y a seguir sumando a vecinos que desean una política más cercana y centrada en las necesidades cotidianas. “No pedimos a los vecinos que se conformen con lo que hay. Les proponemos algo mucho mejor: un Culleredo que funcione, que cuide sus barrios y parroquias y que vuelva a tener ambición. No hemos venido a gestionar la resignación. Hemos venido a cambiar el rumbo de Culleredo”, indicó.

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