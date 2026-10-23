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Culleredo

Culleredo destinará más de 125.000 euros a la renovación del entorno de la casa consistorial, en Tarrío

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/10/2026 18:29
28 enero 2011Exterior de la casa consistorial de Culleredo, en TarríoEl alcalde de Culleredo, Julio Sacristán ofreció explicaciones a los vecinos cocentrados ante el ayuntamiento
Exterior de la casa consistorial de Culleredo, en Tarrío
Archivo El Ideal Gallego
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Culleredo renovará el entorno de la casa consistorial, en Tarrío. Una actuación que complementará las obras de la carretera, que realizó la Diputación de A Coruña. 

La intervención, que ha sido adjudicada con un presupuesto de 126.446 euros, abarcará dos vías: Constitución y Viouteiro. Ambas se sitúan en el entorno residencial y de servicios del núcleo, rodeando la plaza y el consultorio médico y dando servicio al consistorio, iglesia y viviendas de Tarrío. 

El alcalde, José Ramón Rioboo, explica que la idea es dotar este espacio “de novo pavimento e mobiliario urbano”, así como “a mellora da seguridade viaria priorizando o peón”, la optimización de las canalizaciones de servicios y el ordenamiento urbano para apostar por el ciudadano y no por los coches, con lo que se creará “una única plataforma de piedra y hormigón desactivado que unirá las calle con la vía principal, continuando con el estilo de la obra de la Diputación de A Coruña”.

Además, el tramo de la Rúa Viouteiro que linda con el parque carece de acera junto a la línea de los vehículos estacionados, por lo que se ha diseñado una nueva acera en dicho entorno. 

Así, se reducirá el escalón actual existente entre acera y calzada dejando una diferencia de 3 centímetros contribuyendo así a la accesibilidad de personas con movilidad reducida, carros de bebés, etc.

Asimismo, se renovará la red de pluviales y la de alumbrado público, se instalará nueva señalización, se dispondrá nuevo mobiliario urbano como bancos y papeleras, y se repondrá el cierre perimetral del parque infantil. También se crearán zonas verdes con la plantación de robles.

Rioboo apunta que la intervención se enmarca “dentro de la idea global de mejora urbana que estamos acometiendo en todas las parroquias”. El alcalde avanza que en próximas actuaciones el Concello de Culleredo continuará en Tarrío en las calles adyacentes “para consolidar la transformación” en el centro del Concello.

Rioboo, durante la entrevista

Culleredo aboga por replantear un Consorcio de Transportes de A Coruña

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