José Ramón Rioboo GERMÁN BARREIROS

El Ayuntamiento de Culleredo aboga por replantear un Consorcio de Transportes de A Coruña y el área “ante la carencia de soluciones de la Xunta”.

El alcalde, José Ramón Rioboo, expresó su inquietud ante la ausencia de soluciones para el transporte metropolitano, y más aún después del “anuncio apresurado” de apertura de la estación intermodal en la ciudad, “sin apenas información, sin explicar su afección a las líneas de la comarca”, y sin dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía del entorno de A Coruña.

“Trasladamos continuamente a la Consellería las demandas de nuestros vecinos, pero pasa el tiempo y sigue sin llegar ni una sola solución”, denuncia Rioboo. En su opinión, “las deficiencias se han perpetuado ante una pasividad manifiesta” del Gobierno de Rueda.

Por ello, el alcalde de Culleredo aboga por “replantearse de forma rigurosa la creación de un Consorcio de Transportes entre la ciudad y el área para impulsar un cambio real” y atender al interés general de los vecinos, si bien apunta a que en ese ente, de entrada debería participar A Coruña con el primer cinturón metropolitano que acumula el principal volumen de viajes: Culleredo, Oleiros, Cambre y Arteixo.

Rioboo está convencido que el sistema se puede mejorar de forma notable. “Para eso hay que sentarse y dialogar”, subraya, y “no limitarse a ofrecer como solución que los usuarios cojan un bus a otra hora si está saturado”, señala en referencia a las palabras “desafortunadas” del conselleiro de Presidencia.

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El alcalde apuesta por un cambio de paradigma en el transporte del área metropolitana, demandando que sea concebido de forma global, aprovechando la intermodalidad con el tren y alejado de los criterios de rentabilidad económica. "A los vecinos no les soluciona nada que les digamos que pueden usar el bus para ir a la intermodal si no se les dota de un servicio de calidad”, expresó Rioboo.

El primer edil recuerda que Culleredo es un municipio que combina zonas urbanas de alta densidad con amplias zonas rurales, y en ambos casos se requieren mejoras.

En la zona urbana, sería preciso aumentar la capacidad o el número de los transportes para evitar los continuos colapsos que sufren los usuarios en las horas punta.

La situación más dramática se vive en el rural, que padece un "abandono absoluto" por parte de la administración autonómica. Existen parroquias con días en los que no hay ningún tipo de servicio y puntos a los que, directamente, no llega el autobús. El regidor ha puesto como ejemplo el caso de A Zapateira, donde es el propio Concello de Culleredo el que está costeando la prestación del servicio mediante un convenio con A Coruña.